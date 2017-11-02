Batuhan Yaşar: PKK, FETÖ’den ne öğrendi biliyor musunuz?

İşte Batuhan Yaşar'ın, 'PKK, FETÖ’den ne öğrendi biliyor musunuz?' başlıklı yazısının tamamı:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra maskeler düştü.

FETÖ-PKK iş birliği deşifre oldu…

Avrupa’da özellikle de Almanya’da hatırı sayılır iş birliğine imza atıldı...

FETÖ, Kandil’e adam bulunması için bütün Avrupa’da seferberlik ilan etti.

İki terör örgütünün bir anda iç içe geçebilmesi aslında yakın ilişkinin uzun süredir devam ettiğini de teyit etti.

FETÖ devlet kadrolarından temizlendikçe PKK içeriden istihbarat alamaz, tuzaklar kuramaz hâle geldi.

Terörle mücadelede artık daha başarılı sonuçlar elde edilmeye başladı.

- ‘Kandil’e gidilemez, operasyon yapılamazdan’

- ‘Adım adım Kandil’e’ konseptine geçildi...

FETÖ’nün en iyi yaptığı iş neydi?

- Algı operasyonları…

Gazete, televizyon ve sosyal medyanın âdeta “mahkeme” gibi kullanılarak 1 günde davaların bitirildiğine şahit olmadık mı?

Ergenekon, Balyoz, Şike, Selam Tevhit kumpas davalarında yargılama işi mahkemelere bırakılmadan halledilmedi mi?

İşte FETÖ şimdilerde PKK ile birlikte yan yana, kol kola yeni işlere girişti...

KIRILMALARA ZEMİN ARIYORLAR

Algı operasyonları için eğitilen, yol gösterilen PKK aynı FETÖ gibi sosyal medya üzerinden operasyonlara başladı...

Kapatılan ancak yayın hayatına internetten devam eden “Özgürlükçü Demokrasi” ve “Yeni Özgür Politika” gazeteleri amiral gemisi olarak seçildi.

Atılan manşetlerle çatışma ortamına zemin aranmaya başladı.

Yoğun algı operasyonu için start verildi.

Güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki günlerde de Türkiye içinde kırılmalara yol açabilecek konular gündeme getirilecek.

Tekrar tekrar işlenmeye devam edilecek…

ŞİMDİKİ OBJELERİ ÖCALAN

Abdullah Öcalan 9 Ekim 1998 tarihinde Türkiye’ye getirilmişti…

İşte PKK bu tarihi, yeniden toparlanabilmek için kullanmaya başladı:

- “9 Ekim Komplosu” şeklinde...

- Abdullah Öcalan’ı başlığa çıkartarak...

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran, tabana eylem çağrısında bulundu.

Ama istedikleri sonucu alamadılar.

Baktılar ki olmadı…

Kimseyi harekete geçiremeyince yeni planı uygulamaya başladılar.



‘ÖCALAN ÖLDÜ’ YALANI BU YÜZDEN

@GBartinli adlı “ulusalcı” görünümlü Twitter hesabı devreye girmekte gecikmedi:

- “Öcalan öldü diye bir haber okudum doğru mudur?”

Yeri gelmişken sosyal medya hesaplarına dikkat edilmeli.

Bir kişiyi, partiyi veya grubu destekler gibi görünenler aslında tam tersini yapıyor.

FETÖ ve PKK şimdilerde bu yolu etkin şekilde kullanıyor.

Yakında bunları da açıklayacağız…



BÖLGEYİ HAREKETE GEÇİREBİLİR MİYİZ?

‘Öcalan öldü’ yalanı üzerinden birkaç kuş birden vurulmaya çalışıldı aslında...

- ‘Tekrar ayağa kalkın’ çağrısı…

- ‘Bölgeyi yeniden hareketlendirebilir miyiz?’

- ‘Tabandaki son durumu görelim, test edelim…’

Avrupa ve ABD kaynaklı bot (sanal) hesaplar da devreye alındı.

‘Öcalan öldü’ yalanı bir anda Türkçe Twitter’ın gündemine taşındı.

Ama Türkiye’nin karşı hamlesi hiç gecikmeden geldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı resmî açıklama ile iddiaları yalanladı.

Böylelikle FETÖ ve PKK bir kez daha hedefe ulaşamadı.

VİYANA-KOPENHAG VE AFRİN

Avrupa’da da benzer çağrılar yapıldı tabii ki...

‘Öcalan’a özgürlük’ ve ‘Öcalan öldü’ sloganları kullanılarak yürüyüş ve eylemler planlandı.

Ama PKK, Avrupa’da da hayal kırıklığı yaşadı.

Hatta Halep ve Afrin’de de benzer hüsranla karşılaştı.

Katılımlar düşük değil çok düşük sevide kaldı.

İstihbarat sahadaydı.

Katılımları tek tek tespit etti:

- Viyana 151 kişi

- Kopenhag 63 kişi

- Halep/Afrin 2 bin 513 kişi…

BAK SEN ŞU FRANKFURT POLİS TEŞKİLATINA

Artık insan hiçbir şeye şaşırmıyor…

Hayret etmiyor.

Ne oldu biliyor musunuz?

Frankfurt Polis Teşkilatının resmî Twitter hesabından Abdullah Öcalan için destek mesajı yayınlandı.

Öyle böyle mesaj değil hem de:

- “Bu akşam ‘Öcalan’a özgürlük-Kürdistan’a barış’ konulu gösteride hizmetinizdeyiz”

Yorumu tamamen sizlere bırakıyorum.

Evet Türkiye ile Batı arasından bir gerginlik söz konusu.

Ama bunun nedenin Türkiye olmadığını hepimiz biliyoruz.

Öyle görülüyor ki, FETÖ’nün yanı sıra PKK da “dostlarımız” tarafından açıktan desteklenecek.