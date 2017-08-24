Batuhan Yaşar: 'Samanyolu kadrosu partileşiyor'

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, "Koray Aydın, Meral Akşener için ne demişti?", "Koray Aydın niçin Akşener ekibine katıldı?", "CHP ile Akşener nasıl paslaşacak, HDP fotoğraf karesine nasıl dahil edilecek?", "MHP aday çıkaracak mı, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti-MHP ittifakı devam edecek mi?", "CHP Kandil'e neden cevap vermedi, terör örgütü yöneticisi Bayık ne dedi?","Hayır cephesinde istenilen güçlü aday bulundu mu?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın, "Samanyolu kadrosu partileşiyor" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:"

Samanyolu TV ekranına sıklıkla çıkartılan siyasetçiler aynı fotoğraf karesi içinde toplanmaya başladı.

Aslında sürpriz yok.

Olaylar beklendiği gibi gelişiyor.

Devlet Bahçeli’nin karşısında rakip olarak çıkanlar bir araya geldi:

-Meral Akşener

-Ümit Özdağ

-Koray Aydın

Fotoğraf karesinde bir tek eksik Sinan Ogan kaldı.

Aldığımız bilgilere göre Sinan Bey en azından 'şimdilik' bu ekibe katılmayacak.

'Şimdilik' diyoruz çünkü Koray Aydın’ın Meral Akşener’in ekibine katılması MHP Genel Merkezi de dâhil bütün kamuoyunu şaşırttı

Nedeni şu:

Koray Aydın daha geçen sene “Meral Akşener FETÖ destekli” demişti.

“FETÖ’den yardım alıyor” ifadesini kullanmıştı.

Peki şimdi Koray Bey bu sözlerini nasıl izah edecek.

FETÖ’cü dediği kişinin yanında nasıl yer alacak?

İki ay önce söylentiler çıktığında Meral Akşener’in ekibine dâhil olacağını kesin ve net bir dille yalanlamıştı

İki sorunun cevabını almamız lazım:

1- İki ayda ne değişti de Koray Bey bu ekibe katılmak zorunda kaldı?

2- Koray Aydın’a baskı mı yapıldı?

Zaten Kanaltürk ve Samanyolu’nun kadrolu elemanı gibi çalışan Ümit Özdağ için denebilecek bir şey yok...

YÜZDE 10’A ULAŞMAK AMA NASIL?

Hadi diyelim Meral Akşener, MHP’den 3, CHP’den 3 koparttı ve yüzde 6’ya ulaştı

Yüzde 10 için geriye kalan yüzde 4 nereden gelecek?

Meral Hanım'ın kadrosunda ekseriyetle MHP’nin listeye almadığı milletvekillerini görüyoruz.

ANAP ve DYP tandanslı siyasetçiler dikkat çekiyor.

Devlet Bahçeli ta 2 sene önce ne demişti:

"MHP’nin kurultayı normal tarihinde yapılacak"

Öyle de oldu...

Parti 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak kurultaya hazırlanıyor.

MHP’de ekmek olmadığını görenler ise Meral Akşener’in etrafında toplanıyor.

2019 seçimleri için "Hayır Cephesi" netleşiyor.

Bazı flu durumlar elbette ki var:

- CHP ile Meral Akşener nasıl paslaşacak?

- Son tahlilde kim kime katılacak?

- HDP fotoğraf karesine nasıl dâhil edilecek?

Bunlar henüz belli olmadı

MHP ADAY ÇIKARTMAYACAK

AK Parti ile MHP iş birliğinde hiçbir problem yok...

Adına ne derseniz deyin, AK Parti-MHP “iş birliği”, “ittifakı” referandum sonrasında da sürüyor.

Öğrendiğimize göre “ittifak 2019 seçimlerinde” de sürecek..

Belki de 2019’un ilk seçimi olan “Belediye/Mahalli idareler”de de iş birliğine gidilecek

MHP cephesi artık daha rahat.

Kurultay sonrasında taşlar yerine tam oturacak.

“Hayır Cephesi”nin en büyük hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. tura bıraktırmak.

Buradan tek işlerine gelmeyen AK Parti-MHP ittifakının güçlü bir şekilde devam etmesi.

Mevcut tabloya bakıldığında Devlet Bey, ellerinden bu oyuncağı aldı...

Partisini “Pensilvanya” operasyonlarına tamamen kapattı.

Elimizdeki bilgilere göre 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti-MHP ittifakı güçlü bir şekilde devam edecek.

Bu cümlenin anlamı çok açık değil mi?

CHP KANDİL’E NEDEN CEVAP VERMEDİ?

Terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık’ın sözleri gündemin arasında kaybolup gitti

Bayık, Yeni Özgür Politika'ya konuştu

-“CHP ile HDP'nin, AK Parti ve MHP'ye karşı birleşmesini istedi”

CHP’den şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Belki Özgür Özel Bey görmemiş, duymamıştır.

Buradan bir hatırlatma daha yapalım.

Referandumda “Hayır Cephesi”nin ortakları olarak FETÖ ve PKK en baş köşede yer almıştı.

Öyle görülüyor ki 2019 seçimlerinde de aynı karede ve eski ortakları ile birlikte yer alacaklar.

CHP’de ibre Kemal Kılıçdaroğlu’na dönmüş durumda...

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı büyük ihtimalle Ahmet Türk olacak...

Meral Akşener “MHP’nin eski Genel Başkan adayları” ile bir araya getirildi.

Ama eksik kalan bir şeyler var

- Sokak hareketlendirilemedi...

- İstenilen “o” güçlü aday henüz bulunamadı...

“Hayırcılar” Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener dışında AK Parti’den oy alabilecek aday arayışlarını sürdürüyorlar.

Siyasette hareketli günler devam edecek."