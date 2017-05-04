Batuhan Yaşar: Suriye’de PKK’nın Kandil kadrosu yerle bir

Batuhan Yaşar'ın "Suriye’de PKK’nın Kandil kadrosu yerle bir" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"PKK terörü bitti..

PKK marjinal hâle geldi..

PKK bitme noktasında..

Bu manşetleri hepimiz hatırlıyoruz..

Ne zaman bu 9 sütuna manşetler atılsa, terör daha da artar ve milletçe hepimizi daha da umutsuzluğa sürüklerdi..

Bu ülke tam 30 yıldır terör mücadelesi veriyor..

Her olayın, gelişmenin kilometre taşları vardır.

İşte 15 Temmuz darbe girişimi terörle mücadelede önemli bir viraj oldu.

En başta belirtelim ki yanlış anlaşılma olmasın..

Bu yazıda yeni gelişmeleri, saha bilgilerini ve istihbarat raporlarını ortaya koymaya çalışacağız.

Kesinlikle terör bitti, PKK yok oldu gibi bir çıkarım yapılmasın..

Ama şunları söylemek çok doğru olur:

1- Terörle mücadele çok iyi gidiyor. Bu şekilde devam ederse bir-iki yıl içinde terörün beli tam anlamıyla kırıldı denilebilir.

2- İçerideki başarılı mücadele son operasyonda olduğu gibi Irak ve Suriye’ye de yansırsa işte o zaman PKK’nın sonunun geldiğini konuşmaya başlayabiliriz..

Özellikle Bestler-Dereler, Uludere ve Şırnak kırsalında bugüne kadar karşısında Mehmetçik görmeyen PKK âdeta şoka uğradı.

Terör yuvaları yerle bir edildi. İstihbaratın elindeki bilgilere göre sahanın yüzde 90’ı temizlendi. Operasyonlar aralıksız devam ediyor.

-FETÖ temizlendikçe

Fark ettiniz mi; devlet, güvenlik güçleri FETÖ’den arındıkça terörle mücadeledeki başarı katsayısı artıyor.

Terör örgütü artık göremez hâle geldi. Örgüte artık bilgi sızmıyor. Hava harekâtlarını ve operasyonları önceden haber alamayan terör örgütüne içeride ve dışarıda ciddi darbeler indiriliyor..

-Hendek fikri FETÖ’den..

FETÖ’nün PKK ile ortak çalıştığını bu sütunlardan defalarca yazdık, çizdik..

Ama edindiğimiz bilgiler bizi de şaşırtmaya başladı.

Bu kadarına da pes dedirten:

- Terör örgütüne, şehir savaşlarını başlatın, hendekler kazın fikri de FETÖ’den verilmiş.

- Hatta FETÖ hendeklerin nerelerde kazılması gerektiği ile ilgili planlama yapıp bunu PKK ile paylaşmış..

Bu noktada gelin isterseniz Irak Sincar ve Suriye Karakoç’a yapılan hava harekâtını mercek altına alalım..

-PKK’da moraller dip yaptı..

İstihbarat birimleri Suriye ve Irak operasyonun ardından detaylı bir saha analizi hazırladı:

-Bir tane bile sivil ölüm yok.

-PKK/PYD 200 kayıp verdi. Bunların tamamı Kandil kadrosundan. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin kod adları dâhil bütün detay bilgiler istihbaratın elinde.

-ABD’ye çok güveniyorlardı.. Güvendikleri dağlara kar yağdı..

Özellikle Suriye’den şaşırtıcı bilgiler geliyor..

PKK/PYD, ‘ABD burada bizimle birlikte iken Türkiye bizi nasılsa vuramaz’ diye düşünürken çok büyük darbe almalarının şaşkınlığını yaşıyor.

Siz bakmayın her ne kadar ABD, askerleri ve zırhlı araçları ile sınır boyunca devriye de atsa araya ciddi güvensizlik girdi:

- ABD yol vermeseydi Türkiye bizi vuramazdı..

- Acabalar..

-Devamı var mı?

İşte PKK/PYD şimdilerde bu başlıkları konuşuyor, kendince cevap arıyor..

Karakollara yaptıkları saldırılara da misliyle cevap alınca iyice şaşırdılar..

-Suriye Kandil’in kontrolünde..

Bazı detaylar var.. Bilgi mahiyetinde Suriye’de neler oluyor? PKK orada nasıl çalışıyor? Kısaca ona da bakalım isterseniz..

PYD/YPG, Kandil’den gelen kadrolar tarafından yönetiliyor ve organize ediliyor. Yöneticilerin tamamı Kandil kadrosundan ve çoğu Türk vatandaşı.

Kandil kadrosu, Suriye’de Kürt ve Arap aşiretlerden, tarım işçilerinden zorla veya gönüllü olarak terörist devşiriyor. Bunları eğiterek bünyeye dâhil ediyor.

-DEAŞ’la mücadele ederken öldü gibi gösterecek..

Son harekâttaki zayiatlarını gizleyen PKK/PYD, bunları peyderpey DEAŞ’la savaşırken ölmüş gibi gösterecek. Kayıpları Tel-Abyad ve Rakka’da verdik diyecekler.

-FETÖ olsaydı bu operasyonları yapamazdık..

En önemli bilgiyi en sona bıraktık.. FETÖ mücadelesinin başarılı olduğunun ispatı ne biliyor musunuz. Terörle ve PKK ile mücadeledeki başarı..

Güvenlik birimlerinin önemli toplantılarının birinde Suriye ve Irak operasyonlarının hemen ardından yapılan değerlendirmeyi paylaşalım isterseniz:

“FETÖ olsaydı bu hava harekâtlarını yapamazdık. FETÖ çok öncesinde haber uçururdu. Biz de daha önce olduğu gibi dağı taşı vurur dönerdik..”

-PKK asıl kaybı yer altında verdi..

Operasyon öncesi ve sonrasına ait uydu ve İHA görüntülerine göre detaylı karşılaştırmalar yapıldı.

Özellikle Karaçok bölgesinde PKK hedeflerinin yerle bir olduğu görüldü. Alınan yer bilgilerine göre, terör örgütünün Karaçok bölgesinde yerin altına gizlediği, üzerini toprakla kamufle ettiği sığınağı yerle bir oldu. PKK en büyük kaybı burada verdi. PKK/PYD şimdilerde, herkesten gizledikleri bu sığınağın koordinatlarının nasıl elde edildiğini bulmaya çalışıyor.

Nüfuz edici bombalar acayip nüfuz etti.. Yerli mühimmatlar son hava harekâtında bir kez daha kendini kanıtladı..

ABD için ise PKK/YPG’nin maliyeti her geçen gün biraz daha artıyor.

Bakalım stratejik ortağımız bu maliyeti daha ne kadar taşıyabilecek.. Karşılayabilecek..

Hep beraber göreceğiz.."