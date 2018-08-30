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Batuhan Yaşar: 'Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor'

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, terör örgütü PKK'nın 30 yıldır ilk kez bu kadar zor ve çaresiz duruma düştüğüne dikkat çekti. Yaşar, Türkiye’den adam bulamayan terör örgütünün Suriye'de 300 dolar ödeyerek, çocukları satın aldığını köşesine taşıdı.

Batuhan Yaşar: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor

30 Ağustos 2018 09:50

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı ise şöyle: 

"PKK “The End” 

Bugünleri göreceğimize hiçbirimiz inanmıyorduk..
Terör gündemin hep birinci sırasındaydı..
Konuşmalar PKK ile başlar Kandil ile biterdi..
Canlı bomba saldırıları..
Pusular..
EYP patlamaları..
Şehir savaşları..
Askerî araçlar kışladan çıkar çıkmaz havaya uçurulurdu..
İçeriden FETÖ, dışarıdan PKK bölgeyi kuşatmıştı..

BÖLGEDEKİ MÜTHİŞ HAREKETLİLİK 

Güvenilir kaynaklardan önemli bilgiler edindik..
Bölge bu günlerde çok hareketli..
Hareketten kastımız hava ve kara operasyonları..
İçeride ve dışarıda..
Biri bitiyor, diğeri başlıyor..
Birliklerde, kışlalarda bir tek “Mehmetçik” bile bulamazsınız..
Çünkü hepsi sahada, dağlarda..

HAVA ŞARTLARI MÜKEMMEL 

Operasyonlar sebebiyle PKK nefes alamıyor..
Hareket edemiyor, yerinden kıpırdayamıyor..
Bölgede hava açık.. Tam da istendiği gibi..
Güvenlik güçleri bu pozitif durumu sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyor..
Tempo çok yoğun olunca bazen istenmeyen kazalar olabiliyor..
Şemdinli’de askerî araç devrilince maalesef 2 şehit verildi..
Bu konuda özel önlemlerin alındığını da hemen belirtelim..

YENİ OPERASYON KONSEPTİ 

Güvenilir kaynaklara göre PKK 30 yıldır ilk kez bu kadar zor ve çaresiz duruma düştü..
Kış gelene kadar mücadele en üst düzeyde götürülecek..
Yeni takviyelerde operasyonlara aralıksız devam edilecek..
Örgütün hareket imkânı elinden alındı..
PKK kullandığı tüm sahalardan sökülüp atılıyor..
Alan daraltma, çok işe yaradı..

KATILIM İNANILMAZ DÜŞTÜ 

Her şey birbiri ile bağlantılı..
Siz sahada terör örgütüne alan bırakmazsanız inisiyatif de tamamen size geçer..
Öyle de oldu zaten..
Adam bulamıyorlar..
Dağa devşirme yapamıyorlar..
Birbirlerini şikâyete başladılar..
Fırsatını bulan dağdan kaçıyor..
Teslim olanların sayısında ciddi bir artış var..
Sizleri istatistiki rakamlara boğmak istemiyorum..
Her şey internette var..
Terör örgütü, kendisine müzahir kişiler üzerindeki etkisini bile yitirdi..
Algılarla oluşturulan sempati ve inanç yerini kine bıraktı..
Şimdilerde kimseyi kandıramıyorlar..

AF ÖRGÜTÜ AÇIK AÇIK YAZDI 

Gelelim en önemli konuya..
PKK uluslararası arenada da zor durumda..
Yaptığı rezillikler raporlarda açık açık yazılıyor..
Uluslararası Af Örgütü, PKK’nın adını vererek ilan etti..
İnsan Hakları Gözlemevi aynı şekilde..
PKK’nın çocukları kötü ve yüz kızartıcı işlerde kullandığını raporladı..

BİR ANNENİN FERYADI 

Örgüt, Türkiye’den adam bulamayınca Suriye’ye yöneldi..
Annelere 300 dolarlık ödemeler yapılıyor..
PKK, çocukları satın alıyor..
İnsan Hakları Gözlemevi de bütün pisliklerini raporlamış..
Bir anne feryat ediyor:
-“300 dolar verdiler.. Paralarını istemedim.. Zorla çocuğumu götürdüler..”
O anneye 6 aydır çocuğunu göstermiyorlar..
Feryat-figan ağlıyor..

ONLAR DAHA ÇOCUK, REZİLLER 

PKK’nın bebek katili terör örgütü olduğunu biz çok iyi biliyoruz..
Sonunda uluslararası arena da öğrendi..
Bu cümleyi yazarken bile içim elvermiyor:
O küçücük çocukları yüz kızartıcı işlerde kullanıyorlar..
Aklınıza gelen her türlüsünü yapmaktan çekinmiyorlar..
Daha fazla yazmak istemiyorum..

GERİLLA TV 

PKK can çekişiyor..
Zor durumda..
Adam arıyor ancak bulamıyor..
Kimse gitmek istemiyor..
İnternette Gerilla TV diye bir site kurdular..
Klip filan hazırlamışlar..
Gençleri, çocukları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar..

TAVŞAN GİBİ AVLANIYORLAR 

Murat Karayılan ne demişti:
“Tavşan gibi avlanıyorsunuz”
Gerçekten öyle ama..
Hava operasyonları ile müthiş bir başarı sağlandı..
ABD, Predatörleri verseydi..
Bu hava operasyonları 5 sene önce başlasaydı..
Şu an PKK diye bir şeyi konuşmuyor olacaktık..
Artık kendi İHA’larımız, SİHA’larımız var çok şükür..
Neyse.. Biz konumuza dönelim..
3-5 gün sonra öleceğini bilen biri örgüte katılır mı?
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar şehit taziyesinde önemli bir şey söyledi:
-“Bu terör bitecek.. En son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde..”

MAĞARADA VEYA ARABADA 

Evet Bakan Bey’in de söylediği gibi huzurlu günler çok yakında..
Müthiş bir çalışma var..
Sahada.. Masada.. Her yerde..
Güvenilir kaynaklar;
Kırmızı listedeki teröristlere yönelik özel bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekiyorlar..
-Kırmızı listedeki diğer teröristler de o sonla er ya da geç yüzleşecekler..
-Önemli isimler izleniyor.. Mağarada veya arabada işleri bitirilecek..
Huzur zaten sağlandı..
Yaylalarda ay yıldızlı bayrakla halaylar çekiliyor..
PKK için yolun sonuna ramak kaldı.."  

 

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