Batuhan Yaşar: Terörle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor

Batuhan Yaşar'ın "Terörle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

Farkında mısınız?

15 Temmuz sonrası PKK ile mücadelede yıllar sonra yeniden olumlu sonuçlar alınmaya başlandı..

Sadece askeri mücadeleden bahsetmiyoruz..

Dostlar alışverişte görsün tarzının dışına çıkılmasıyla ekonomik ve sosyal tedbirler işe yaramaya başladı.

Valiler sahada..

Oluşturulan özel ekipler aileleri tek tek ziyaret ediyor.. Özellikle “anneler” üzerinde yoğunlaşılıyor..

PKK artık gençleri dağa çıkartamıyor..

Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması terörle mücadelede kuvvet çarpanı oldu..

Eleştiriler bir yana ama kimse bu kadarını beklemiyordu..

PEKİ BAŞARI NASIL GELDİ?

Terör bölgesinde görev yapan valiler en iyileri arasından seçilmeye başladı.

Hem halkla ilişkileri kuvvetli hem de terörle mücadelede inisiyatif alan valiler tercih edildi..

Özellikle ‘Jandarmada’ yeni atama döneminde bir şeye dikkat edildi..

Jandarma’nın general kadrosuna 12 yeni ‘tuğgeneral’ daha eklendi.

Güneydoğu’da birçok vilayetteki İl Jandarma Alay Komutanlıklarının rütbesi albaylıktan generalliğe yükseltildi.. (Bingöl, Van, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Hatay)

Sadece Güneydoğu değil, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Manisa ve Antalya’da İl Jandarma Alay komutanlıkları Albay rütbesinden tuğgeneralliğe yükseltildi.

Bilgi ve istihbarata herkes ulaşabiliyor. Kimse kimseye tuzak kurmuyor. Daha doğrusu kuramıyor..

İçişleri Bakanı her hafta sonu Hakkari, Tunceli, Mardin’i dolaşıyor.

Valiler, kaymakamlar halkın arasında..

Devlet mesafeyi kaldırdı..

Kapılar ardına kadar açık..

KIŞIN NE OLACAK?

Bütün bunların tek bir anlamı var..

İstihbarat raporlarına göre yurt içindeki terörist sayısı 1350’ye inmişken bu işi artık nihayetlendirmek.

Tecrübe ile desteklenecek, koordinasyonu daha yüksek bir süreç yönetilecek..

Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat birlikte daha çok operasyon yapacak..

Yeri gelmişken birlikte çalışmaya pek alışık olmayan iki teşkilat güzel işler başarıyor..

Yukarıdaki koordinasyon ve sinerji artık sahada da hissediliyor.

2017 sonuna kadar üç şey daha yapılacak:

1- Kışa kadar terör operasyonları yoğunlaştırılarak götürülecek..

2- Kışın da terör örgütünün yurt içinde kalan bütün sığınak ve barınakları mercek altına alınacak. Tüm barınma imkânları ortadan kaldırılacak..

3- Sınır hatlarına (İran-Irak-Suriye) yapılan güvenlik yolları, duvarlar ve sınır entegre sistemleri ile teröristlerin içeri girmesi engellenecek..

JANDARMANIN HAKKI TESLİM EDİLİYOR...

Jandarma teşkilatı içinde en fazla korgeneralliğe kadar yükselebilirdiniz..

Sen Jandarmanın kılcal damarlarına kadar hâkim ol, sonra üstüne teşkilattan ve olaylardan habersiz bir karacı gelsin..

Şehit edilen Hulusi Sayın Paşa'yı hatırladım..

Allah rahmet eylesin..

Yıllardır Jandarma’da korgeneral rütbesinde iki kadro bulunurdu..

Bunlardan birisi Genel Komutan Yardımcılığı diğeri de Kurmay Başkanlığı için kullanılırdı.

Şimdi kadro 3’e çıkartıldı. Kurmay Başkanlığı kaldırıldı.

Genel Komutan Yardımcılığına iki korgeneral kadrosu daha eklendi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verirse Jandarma Genel Komutanı teşkilat içinden atanacak..

Korgeneral Ata Kalkan en kuvvetli aday..

Yazıldığı çizildiği gibi Jandarma Komutanının kadrosu korgeneralliğe kesinlikle düşürülmeyecek. Böyle olursa emir komuta zinciri içinde gücü düşer..

30 Ağustos itibarıyla orgeneral rütbesine yükseltilmiş özbeöz jandarma kökenli bir komutanı artık jandarmanın tepesinde görebileceğiz..

Terörle mücadele çok iyi gidiyor.. Emin olun güzel haberler çok gecikmeyecek.

