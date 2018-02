Batuhan Yaşar: 'Ulusalcılar nasıl nefes alacak şimdi?'

Batuhan Yaşar'ın "Ulusalcılar nasıl nefes alacak şimdi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu bilmem kaçıncı kez CHP kurultayına damgasını vurdu..

Vurdu vurmasına ama bu kez işler biraz sıkıntılı..

Kemal beyin damgaları sadece CHP çerçevesi ile sınırlı kaldı, kalıyor..

Baş ağrıtacak gelişmeler kapıda..

Eleştirilecek çok şey var..

Kurultay konuşması mesela..

İçi o kadar boştu ki..

Heyecansız ve ruhsuzdu:

-“Boş da konuşsam dolu da konuşsam nasıl olsa beni seçeceksiniz kardeşim” der gibiydi..

Daha da önemlisi;

-Arena’ya gelen bir kişide bile “2019’da Cumhurbaşkanlığını biz alırız, milletvekilliği seçimlerini kazanırız” inancı yoktu..

Asık ve sinirli yüzlerle karşılaştık..

Moralli kimse yoktu etrafta..

CHP=UMUTSUZLAR KULÜBÜ

Eskiden, yani Kemal Bey öncesinde her lafın başına “Atatürk” ve “laiklik” eklenirdi..

Son kurultayda bu iki kelime neredeyse hiç kullanılmadı..

Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın “yeni CHP” demişti..

Neyin kastedildiğini şimdilerde daha iyi anlıyoruz..

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın CHP’si sadece 7 yılda dönüştürüldü..

-Kemal Kılıçdaroğlu 6 oku aldı attı..

-Tekin Bingöl de delegeleri..

FETÖ DEMEDİ, SALON ALKIŞLAMADI..

Kemal Kılıçdaroğlu teşekkür konuşmasına çıktığında terör örgütlerinin isimlerini sayarken çok ilginçtir ki FETÖ’yü atladı..

Hadi tamam heyecanlandı ve unuttu diyelim..

Ama daha önemlisi kurultay konuşmasını yaparken yaşandı:

PKK ve FETÖ’yü kastederek “Bu salonda bugün bu terör örgütleriyle ilişkili kimse yok” dedi ve alkış bekledi..

Salondan çıt sesi bile çıkmadı..

Devam etmek zorunda kaldı..

Herkes biliyordu ki o salonda

CHP’NİN LÜTFULLAH KAYALAR’I

Muharrem İnce 400 küsur oy aldı..

2014’teki Olağanüstü Kurultay’da da benzeri yaşanmıştı..

Hatırlayın ANAP’ta da her kongre öncesinde Mesut Yılmaz’ın karşısına Lütfullah Kayalar çıkardı..

CHP’liler de aynı şekilde Muharrem İnce’yi Kemal Kılıçdaroğlu ile danışıklı dövüş içinde “tavşan aday” görüyor..

Muharrem İnce’nin sesi ancak kurultaydan kurultaya çıkıyor..

Zaten Deniz Baykal susturulmuştu..

Kendisine çizilen çerçevenin dışına çıkmasına izin verilmemişti..

Bakın kaset davasında artık sona yaklaşılıyor..

Davanın bir an evvel sonuçlanmasını en çok kim istemeli..

Deniz Baykal..

-“Beni genel başkanlıktan eden, dünya âleme rezil eden suçlular bir an evvel cezalandırılsın..”

Doğalı da bu zaten..

Ama öyle değil.. Sanki Deniz Beyin davadan sonuç çıkmasını istemiyormuş gibi bir hâli var..

Buradan kendisine şifalar diliyoruz..

En kısa sürede sıhhatine kavuşur ve gerçekleri bir bir açıklar..

Bu köşenin kendisine açık olduğunu tekrar belirtmek isteriz..

ULUSALCILAR, SOLCULAR NE YAPSIN?

Cumhuriyetle yaşıt CHP’de artık başka bir durumla karşı karşıyayız..

Adı aynı ama içeriği çok farklı bir CHP..

Ulusalcı kanat her dönem CHP’nin temel taşı olmuştur..

Şimdilerde öyle değil..

3-5 kişi kaldılar..

“Solcular” da öyle..

Peki şimdi ne olacak..

Ulusalcılar artık CHP’de nefes alamıyor..

“Bu böyle gitmez” yorumları yapılıyor..

DSP, SODEP GİBİ..

CHP için “marjinal parti” desek yanlış olmaz..

Yeri geldi FETÖ ile yeri geldi PKK ile aynı dili kullandı..

Yola da bu şekilde devam ediyor zaten..

Yapılan bir ciddi eleştiri de CHP’nin artık sosyal demokrasiyi temsil etmediği..

Canan Kaftancıoğlu yetmedi şimdi bir de Sera Kadıgil çıktı..

İğrenç iğrenç laflar..

Birdenbire televizyon ekranlarında gördüğümüz Selin Sayek Böke mesela..

Hoop aldılar CHP’ye Genel Başkan Yardımcısı yaptılar..

Kemal Beyi yerden yere vurdu ama yine anahtar listesinde yer aldı..

Nasıl iş bunlar?

Biri açıklasa da biz de aydınlansak!

Ne kadar marjinal adam, terör örgütleriyle ilişkili, iltisaklı adam var hepsi PM’de..

Hesap belli..

-“Sokağı hareketlendirmek için bu adamlar yetkili kılındı..”

CHP, Gezi’den beri aynı yolu deniyor..

Ama içerideki 3-5 solcu, ulusalcı, sosyal demokrat çok rahatsız..

“Yeni parti” filan diyorlar ama devamı gelmiyor..

Bazen kazanırsınız ama aslında kaybetmişsinizdir..

2010’da da Deniz Baykal en az sizin kadar güçlüydü Kemal Bey..."