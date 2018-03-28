Batuhan Yaşar: 'Varna’da ne oldu?'

Batuhan Yaşar'ın "Varna’da ne oldu?" başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bir koşu Varna’ya gittik..

Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi için..

Türkiye çok iyi hazırlanmıştı..

Cumhurbaşkanı videolar hazırlattı..

Belgeler aynı şekilde..

Toplantıların ardından karşılıklı sıcak mesajlar verildi..

GERGİNLİK SONA ERDİ

Zirveyi baltalamak için devreye girenler oldu..

Avusturya Başbakanı Kurz tam da zirve günü “müzakereler askıya alınmalı” dedi..

Cevabı Juncker verdi:

“Müzakereler devam edecek.”

Hatta daha da ileriye gitti ve kendisini ortaya koyarak “teminatı benim” dedi..

Türkiye ile AB arasında ipler 16 Nisan 2017 referandumu öncesi gerildi..

Almanya seçimleri sırasında ise ortada ip filan kalmamıştı..

Koptu gitti hepsi..

Tamirat bir süredir devam ediyordu..

Pazartesi akşamı itibarıyla durum artık daha olumlu..

‘Normalleşme süreci başladı’ demek doğru olur..

VİZE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİSANDA

Cumhurbaşkanı, Varna’daki basın toplantısında net mesajlar verdi..

Yapıcı, olumlu sözler kullanmaya gayret etti..

Bardağın dolu tarafından yaklaştı..

Tabii ki kapalı kapılar ardında durum farklıydı..

2 saati aşan zirvede Tusk ve Juncker’e söylediklerini siz de tahmin edebiliyorsunuzdur..

Şu an için önemli olan diyaloğun sürmesi..

İletişim kanallarının açık kalması..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik istim üstünde..

Fazla mesai yapacaklar..

Özellikle de vize işini yakından takip edecekler..

Aynı şekilde Gümrük Birliği’nin güncellenmesini de..

Brüksel'in ne yapacağı yakında belli olacak..

Nisan sonu gibi tavırları netleşecek..

Türkiye kendisinden istenenleri yaptı..

72 kriterin hepsini tamamladı..

Terör tanımını da Brüksel'in istediği şekilde güncelledi..

AB bu kez yine eski plakları döndürmeye başladı..

Yok Afrin, yok tutuklu gazeteciler, yok insan hakları..

Vize konusu önemli bir eşik..

Bu aşılırsa AB treni yeniden rayına girmiş olacak..

Vizesiz Avrupa Türkiye’nin elini güçlendirecek..

ÇİPRAS BORİSOV’U DEVREYE SOKTU

Yunanistan 8 darbeci askeri Türkiye’ye vermiyor..

Yargı, hukuk falan filan diyor..

Ama 2 Yunan askeri tutuklanınca bütün Avrupa’yı ayağa kaldırıyor..

Sendeki hukuk da Türkiye'deki guguk mu?

Çirpas’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramaya yüzü de yok..

Arayıp da ne diyecek?

Hangi yüzle kendi askerlerini isteyecek..

Bu kez de araya Bulgar Başbakanı Borisov’u soktu..

Cumhurbaşkanı da cevabını verdi..

Çipras’ın anlayacağı şekilde..

“Yargı sonucunu bekleyelim..”

Şimdi Yunanistan düşünsün..

AB avazı çıktığı kadar bağırıyor..

8 darbeci askerle ilgili bir kelime etmediler ama..

Yine çifte standart yine ikircikli tavır..

Önce verirsin 8 darbeciyi sonrasına bakılır..

ACELEYE HİÇ GEREK YOK

Türkiye güçleniyor..

Afrin önemli bir mihenk taşı oldu..

Hepsinin gözü üzerimizde..

Nasıl başarıldığını anlamaya çalışıyorlar..

Terörün de beli kırıldı..

“Ellerini güçlendiren argümanlar” bir bir bertaraf edildi..

Vize de olur, gümrük birliği güncellemesi de..

Aceleye gerek yok..

Bugün olmazsa yarın..

Türkiye yürümeye devam ediyor"