Batuhan Yaşar: Zap, Kandil operasyonunun ilk adımı mı?

Batuhan Yaşar'ın bugünkü yazısı

15 Temmuz darbe girişimin ardından son 30 yılın en önemli ve en kapsamlı operasyonları başlatıldı...

FETÖ’nün temizlenmesiyle başarı katsayısı arttı.

Kışladan çıkan güvenlik güçleri neredeyse 10 metre ilerleyemeden pusuya düşürülüyordu.

El Yapımı Patlayıcılar (EYP) adrese teslim patlatılıyordu.

Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları bizzat operasyonları yönetmeye başladı...

Sahaya inildi.

Halkla direkt temas kurulmaya, annelerle görüşülmeye başladı...

Geldiğimiz nokta itibarıyla artık bugün içeride PKK’nın belinin kırıldığını söyleyebiliriz...

Ama daha hiçbir şey bitmedi...

Sadece olumlu gidişat söz konusu.

Operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Ocak 2018’e kadar yurt içinde PKK’nın barınabileceği sığınak ve mağara bırakılmayacak.

Bütün Van-Hakkâri sınır hattı yeniden elden geçiriliyor.



İÇERİSİ TAMAM PEKİ YA DIŞARISI

Türkiye, PKK’yı marjinal hâle getirebilmenin sadece içerideki mücadele ile olmayacağını çok iyi biliyor.

İçeride olduğu gibi dışarıda da terör örgütünün beli kırılmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü boşuna kullanmıyor.

Kandil’e harekât yıllardır tartışılan bir konu.

Türkiye’ye terörün ihraç edildiği ana merkez orası.

PKK yıllar önce Bekaa Vadisi’nden Kandil Dağı’na taşındı.



ZAP İLE DÜĞMEYE BASILDI

Kimsenin çok dikkatini çekmedi ama Türkiye stratejik bir operasyona daha start verdi.

Kandil ile Türkiye arasında geçiş için kullanılan ZAP’a hava destekli kara harekâtına başladı.

Yurt içindeki operasyonlardan farksız bir şekilde.

Amaç Çukurca-Dağlıca öncesinde teröre ve PKK’yı engelleyici bir barikat daha kurmak.

Böylelikle PKK’nın bir can damarı daha kesilecek.



KANDİL HİLAL GİBİ KUŞATILIYOR

Kabul edelim ki eskiden Kuzey Irak’ta istihbaratın ‘i’si yoktu...

ABD güdümündeki elemanlar ne verirse, ne söylerse ‘tamam’ deniyordu.

Hatta elin adamından gelen bilgilere bakılarak Kuzey Irak için ‘BBG evi’ tanımı bile yapılmıştı.

Ama hiç de öyle olmadığı sonradan anlaşıldı.

Tablonun gerektiği kadarı Türkiye’ye gösteriliyordu aslında.

Şimdilerde büyük mesafeler katedildi.

Türkiye hem elektronik hem de saha istihbaratı ile güvenlik güçlerini doğru bir şekilde yönlendirmeye başladı.

Kandil için ilk adım Zap operasyonu ile atılmış oldu.

Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk’un konumlarına bakılırsa durum daha iyi anlaşılıyor.

Kandil’in bir hilal gibi yavaş yavaş kuşatıldığı çok iyi görülüyor.

Hilal’in sonunda Kandil var.

Kandil’in enerjisi, lojistiği kesiliyor aslında.

PKK nefes alamaz hâle getiriliyor.

Zap harekâtına böyle bakılmalı.

Bu yüzden de son günlerde PKK, Samandağ, Amanoslar’dan sızmaya çalışıyor.



HANİ NEREDE ANA DİL!

Kandil kontrolündeki Özgür Gündem sitesine bakıldığı zaman PKK’nın 2000’li yılların başında kullandığı jargonları çöpe attığını görebilirsiniz.

Şimdi varsa yoksa “Öcalan’a özgürlük...”, “Önderlik...”

PKK artık gençleri de örgütleyemiyor, daha doğrusu kandıramıyor.

Bu yüzden de Öcalan’ın ipine sarılıyor.

Yeni hedef Öcalan üzerinden örgütlenebilmek.



YÜZDE 14 İLE NE YAPTINIZ?

Ama gençler artık daha fazla sorguluyor.

Söylemlerin altında ne var ne yok onları didik didik ediyor.

Açıkçası “sizi yüzde 14 ile Meclis'e gönderdik ne yaptınız?” diye soruyor:

- “Örgütün güdümünden çıkamadınız…”

- “Siyaset yapamadınız...”

- “Bize felaketten başka bir şey getirmediniz...”



FETÖ AÇIĞI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

Yurt içinden terörist devşirilemeyince PKK’nın imdadına yine FETÖ yetişti...

İstihbarat raporlarına göre Avrupa’da özellikle de Almanya’daki toplantılarda “Kandil’e gidin çağrısına” başladı.



IRAK ORDUSU İLE AYNI DİLİ KONUŞMAK

Irak Ordusu ile iş birliği daha da genişletilecek.

Ortak tatbikatlar artarak devam edecek.

İki ordunun birbirini anlaması, aynı dilden konuşması önemli.

Kâğıt üzerinde her şey çok iyi görünebilir ama sahaya ne yansıttığınız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler, sürprizler olabilir...

Terörle mücadele içeride ve dışarıda tam gaz devam edecek.

Hep beraber göreceğiz, 2018 çok daha farklı olacak inşallah...