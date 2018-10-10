Batuhan Yaşar'a Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü

Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 4. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdığı yazıların ilgi ile takip edildiğini belirterek, “Gazeteciliğin mutfağından yetişen Batuhan Yaşar, birbirinden çarpıcı yazılar yazmaktadır. Güncel tartışmalara, ülkemizi ilgilendiren sosyal olgu ve olaylara farklı bir bakış açısı katmıştır. Bilgiye dayalı yorumları dikkat çekmektedir. Son dakika haberleri veren, bizlere farklı pencereler açan yazıları önemlidir. Yazdığı yazılarla Batuhan Yaşar gündem olmakta ve yerine göre gündemi belirleyen önemli bir köşe yazarıdır” dedi.

Bu yıl düzenlenecek ödül töreninde bir ilki gerçekleştirerek “Anadolu'ya Ruh Verenler” kategorisi oluşturduklarını belirten Burhan, “Medeniyetimize ve kültürümüze hizmet eden değerli isimlere ödül vereceğiz. Sadece gazete ve televizyonda öne çıkanlar değil, aynı zamanda kültür dünyamıza, manevi dünyamıza katkı veren değerli şahsiyetlere de ödül verdik. Radyo, televizyon, gazete, internet medyası alanlarının yanı sıra ülkemize hizmet eden büyük şair, yazar, bilim adamı ve dava adamlarına da ödül verilecektir. Bu ödüller Anadolu'da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlenmiştir” diye konuştu.

Anadolu'ya Ruh Verenler kategorisinde etno spor ve kültüre katkısı nedeniyle Bilal Erdoğan, sosyoloji-psikoloji-kültür alanındaki çalışmaları nedeniyle Alev Alatlı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan ve ESAM kurucusu Recai Kutan'a ödül verilecek. Ayrıca Yılın Yazılı Eseri kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İsliamofobi” isimli eseri ile ödüle layık görüldü.

Sinan Burhan, ödüle layık görülen isimlerin ödüllerini 18 Aralık tarihinde Ankara'ya yapılacak tören ile alacaklarını söyledi.

Derya Yetim

