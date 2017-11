Batuhan Yaşar:'Başbakanın ABD ajandasında neler var?'

Batuhan Yaşar'ın "Başbakanın ABD ajandasında neler var?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Uluslararası ilişkilerde iyi veya kötü kategorisini belirlemek hiç de zor değil aslında.. Bunun tek kıstası var:

Karşılıklı çıkarların müzakere edilmesi..

Evet uzunca bir süredir Ankara-Washington arasında sert rüzgârlar esiyor.. Nedenlerini hepimiz çok iyi biliyoruz:

1- FETÖ

2- PKK/PYD

3- New York Güney Savcılığınca açılan Halk Bankası davası

4- Vize

5- Cumhurbaşkanlığı korumaları için çıkartılan tutuklama kararı

6- Silah ambargosu..

Bunların hangisinin müsebbibi Türkiye dersiniz?

İşte böylesine zor başlıklar altında Başbakan Binali Yıldırım’la 4.5 günlük Washington ve New York gezisine çıktık..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’la birlikte..

Gezinin New York yani ekonomi ayağına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılacak..

TÜRKİYE PAZARLIK YAPMAYI ÖĞRENDİ

Son dönemde gelişen başka olaylar da var.. Sevgili stratejik ortağımızı şaşırtan hatta kızdıran gelişmeler yaşanıyor..

Önceleri neden, niçin soruları dahi sorulmaksızın bütün talepler bir bir yerine getiriliyordu..

“Karşılığında ne alacağız?” cümlesi lügatte bile yoktu..

Ama karşınızda dünyanın jandarması var..

Askerî anlamda 2016 yılında dünyada harcanan her 100 birimin 66’sını tek başına sarf eden bir dev..

320 milyon nüfusu ve 20 trilyon dolara ulaşan GSYH’si ile dünyanın en büyük ekonomisi..

Böyle diye FETÖ ve PKK/PYD için yapılanlara göz mü yumulacak?

Tabii ki değil..

Yumulmuyor da zaten..

Bunun dozunu da en iyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayarlıyor..

GÖRÜŞME NİYE PERŞEMBEYE KALDI

Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşme takvimi 3 kez değişti..

Nedeni Texas’taki katliam..

Trump, Pence’den cenaze törenine katılmasını istedi..

Başbakan Yıldırım da apar topar, Washington’a ayak basar basmaz görüşmek istemedi..

Sonunda perşembe günü Türkiye saatiyle 03.00’te (ABD 11.00) antant kalındı..

VİZE OLAYI NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Zaten olumlu sinyaller bir süredir geliyordu.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Tillerson’la konuyu iki kez uzun uzun konuştu..

Eski Büyükelçi John Bass işi oldubittiye getirince Washington da öyle veya böyle arkasında durmak zorunda kaldı..

Washington’daki kaynaklara göre problem “saving face” yani vaziyeti kurtarmak, geri adım atmış durumuna düşmeden adım adım aşılacak..

İlk aşamada sadece öğrenciler için serbest bırakılmak istendi..

Sonra bundan vazgeçildi..

Karşılıklı açıklamalar yapıldı..

Türkiye mütekabiliyet esasına göre cevapları Washington Büyükelçiliğinden verdi:

- ABD ‘güvence verildi’ dedi.. Türkiye yalanladı..

- Her iki taraf da devam eden davalarla ilgili endişelerini dile getirdi..

Bardağın dolu tarafından bakacak olursak Başbakan Yıldırım’ın ziyareti öncesi bu problemin öyle veya böyle aşılmış olması önemliydi..

FETÖ KONUSUNDA YENİ BELGELER

Ajandadaki en önemli başlıklardan birisi kuşkusuz FETÖ..

Kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Pence’e FETÖ konusunda yeni belgeler verecek..

Tutuklanan konsolosluk görevlisi Metin Topuz da buna dâhil..

Aynı kaynaklar, FETÖ’nün iadesini engelleyecek belge ve prosedür anlamında hiçbir eksik kalmadığını belirtti..

DEAŞ TEMİZLENDİ ARTIK PKK/PYD

En az FETÖ kadar önemli bir diğer başlık da PKK/PYD’ye verilen ve tam gaz devam eden ABD desteği..

Türkiye o sözleri bir kez daha hatırlatacak:

“Geçici süreyle, DEAŞ’ı temizlemek için ittifak yapıyoruz demiştiniz.. DEAŞ temizliği bitti.. Bu ilişkiyi sonlandırın”

Tabii ki Ankara bu ilişkinin sonlanmayacağını çok iyi biliyor..

Ama en azından ABD’nin Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması pozitif bir başka gündem maddesi..

Gerçekte öyle mi değil mi diye niyet okuması yapamayız..

Resmî açıklamalar bu yönde..

Buradan da yürünebilir..

HALK BANKASI DAVASI, İKİ GÖREVLİ VE BİR PAPAZ...

Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında iyi bir diyalog var.. Hamburg’daki ilk görüşmenin ardından temas hiç kesilmedi.. 2 saati bulması beklenen görüşmede Türkiye;

- Halk Bankası davasını gündeme getirecek.. FETÖ’nün 17-25 Aralık’ı ABD’de devam ettirmeye çalıştığını anlatacak..

- Cumhurbaşkanlığı korumaları için çıkartılan tutuklama kararını aynı şekilde..

Buna karşılık ABD tarafı da;

- Tutuklanan iki konsolosluk görevlisi konusunu masaya taşıyacak.. O telefonun iadesini isteyecek..

- İzmir’de tutuklanan Papaz Andrew Craig’in iadesini isteyecek..

Devam eden davalar her iki ülke için çok önemli..

NEW YORK AYAĞINDA EKONOMİ VAR

Başbakan Yıldırım 1.5 günlüğüne Washington’dan New York’a geçecek.. Gezinin New York ayağı tamamen ekonomiye endekslendi.. İş, yatırım ve ekonomi çevreleriyle bir araya gelecek.. Yahudi toplumu temsilcileriyle görüşecek..

Özetle Başbakan Yıldırım’ın 4.5 günlük ABD seyahati bundan sonraki gidişatın da ipuçlarını verecek..."