Batuhan Yaşar:'Bülent Tezcan o sözleri niye söyledi?'

Batuhan Yaşar'ın, "Bülent Tezcan o sözleri niye söyledi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Aslında olaylar hiç de göründüğü gibi değil.. Düğmeye çoktan basıldı.. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantılarına bakın:

Türkiye sanki büyük bir savaşın içindeymiş izlenimi vermeye çalışıyor..

Nereye mi?

Tabii ki yurt dışına..

Uluslararası fonlara "Türkiye’ye para getirmeyin" diyor..

Yabancı yatırımcıya "buraya gelmeyin" mesajı gönderiyor..

Özetle ekonomik olarak Türkiye’yi kuşatmaya çalışanlara tam destek veriyor:

-Ekonomi tökezlesin

-Döviz fiyatları uçsun

-Türkiye tam da kaosun içine çekilsin

CHP ERKEN SEÇİMİ NİYE İSTİYOR?

CHP’ye yakın kalemler uzun süredir köşelerinde erken seçimi ısıtıyor..

Kılıçdaroğlu’nun örgütüne "seçime hazır olun" mesajı verdiğini yazıp çiziyorlar..

Gelin isterseniz fotoğrafa biraz daha yukarıdan bakalım:

Perde arkasında kurgulanan hamlelere bakalım..

Adalet Yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ne çağrısı yaptı:

- Sokağa çıkın..

Yürüyüşün ardından Maltepe mitinginde neler oldu?

- TBMM yok sayıldı.. Parlamento sanki sokağa taşınmış izlenimi verildi.. Kemal Bey mitingde ‘evet diyenler’, ‘hayır diyenler’ jargonunu boşuna kullanmadı..

Daha sonra erken seçim dillendirilmeye başlandı..

Köşeler ve TV ekranları kullanıldı..

Sanki AK Parti de erken seçim istiyor havası oluşturuldu..

Altyapı tamamlanınca Kemal Bey seçim çağrısı yaptı..

Dikkat ettiniz mi?

"Önce mahalli seçimleri yapalım" dedi..

Burada da çok büyük bir oyun var..

AK Parti son 15 yılda toplam 12 seçim kazandı..

CHP bütün bu seçimlerin (genel-yerel-referandum) hep kaybedeni oldu..

Peki yarın yapılacak herhangi bir seçimi kazanma ihtimali var mı?

Son bir ay içinde yapılan kamuoyu yoklamaları bunun mümkün olmadığını, yani CHP’nin 13. kez mağlup olacağını gösteriyor..

YİNE KAOS PLANI

Peki CHP mağlup olacağını bile bile niye erken seçim istiyor?

- Çünkü AK Parti Genel seçimlerde aldığı oyları mahalli seçimlerde alamıyor.. Mahalli seçimlerdeki oy oranı yüzde 40-42’lerde geziyor..

Tam da bu noktada CHP’nin kurgusu devreye giriyor:

- "Bakın yüzde 42’de kaldılar.."

- "Cumhurbaşkanının meşruiyeti kalmadı.."

- "Hükûmetin de öyle.."

Ardından kaos planı devreye sokulacak..

Aynı 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından yapıldığı gibi..

"Hadi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de erkene alalım" diyecekler..

Sokağı hareketlendirecekler..

Dün TGRT’de canlı yayında konuk ettiğimiz AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal çok önemli iki cümle söyledi:

- "Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si yerli ve millî değildir, Türkiye düşmanı bütün güçlerle iş birliği içindedir..”

- “Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si FETÖ'nün siyasi aparatıdır bunu açık net söylüyorum..”

‘AKP’ DEMEYİN ‘AK PARTİ’ DEYİN!

Çok değil bundan 5-6 ay önce CHP Sözcüsü Bülent Tezcan siyasi havanın yumuşatılmasını isteyenlerdendi..

Hatta “AKP demeyin AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ifadesini kullanın” demişti..

Şimdi çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan için “faşist diktatör” dedi..

Peki birdenbire ne oldu, ne değişti?..

Cevabı çok basit:

- CHP şimdilerde içeriden dışarıya konuşmaya başladı..

- Yanında duracağından emin olduğu küresel güçlere mesaj veriyor..

- FETÖ’ye “Bu söylemi 165 ülkede kullanın” diyor..

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI KULLANILMAK İSTENDİ

Yeri gelmişken yazalım..

İstifa eden AK Partili belediye başkanlarına “Direnin CHP arkanızda” mesajları gönderildi..

Ama hepsi ters tepti..

Hatırlayın iş Melih Gökçek’in CHP’ye geçeceğine kadar götürüldü..

Bunlar ciddi ciddi konuşuldu..

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİNE TEPKİ YOK

Aytun Çıray CHP’den istifa etti ve Meral Akşener’in partisine geçti..

Kemal Beye bu sorulunca sanki çok normalmiş gibi konuştu..

Hatta tepkisizliği “CHP’den başka milletvekilleri de istifa edip Meral Akşener’in yanına gidebilirler” şeklinde yorumlandı..

Kemal Kılıçdaroğlu olarak baktığımızda 15 Temmuz darbe gecesinin hâlâ aydınlatılamayan karanlık noktaları var..

Kemal beyin son söylemlerinde ekonomik kriz arzusu görülebiliyor..

Asgari ücretin dolara endekslenme çağrısında olduğu gibi..

2019’a giden yol türbülanslarla dolu..

Gezi, 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişiminde başarılamayanlar yeniden denenecek...