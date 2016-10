Batuhan Yaşar'ın "Devlet Bey, yeşil ışık yaktı mı?" başlıklı yazısının devam şöyle :

"MHP lideri Devlet Bahçeli’nin salı günkü grup toplantısındaki “Başkanlık” çıkışı aslında yeni değil.

Çok değil 7 ay kadar önce Devlet Bey, CHP anayasa masasını devirince şunları söylemişti:

“Gelen olursa masaya oturur, olmazsa iktidar B planını devreye sokar. Referandum yoluyla da bu mümkün olabilir."

Bahçeli’nin bu sözleri uzun uzun tartışıldı. MHP’nin ve Sayın Bahçeli’nin Başkanlığa yeşil ışık yaktığı yorumları yapıldı.

Bahçeli daha sonra bu sözlerine açıklık getirdi:

“Başkanlığı kastetmediğini” açıkladı.

Açıkçası Devlet Bey’in Başkanlık’la ilgili yeni çıkışını ne zaman yapacağını merakla bekliyorduk.

Ama malum araya hiç umulmadık olaylar ve gelişmeler girdi..

O korkunç 15 Temmuz gecesi yaşandı.

Devlet Bahçeli’nin salı günkü MHP grubundaki sözleri “Başkanlık” tartışmasını yine gündemin birinci sırasına taşıdı.

1 Ekim’deki açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kelime bile Başkanlıktan söz etmemesi dikkat çekici bulunmuştu.

Birkaç gündür Devlet Bey “Başkanlığa yeşil mi sarı mı ışık yaktı?” tartışması yaşanıyor.

Gelin ışığın rengine beraber bakalım:

"Ne yani CHP ve HDP gibi FETÖ’nün yanında mı olalım"

Ama MHP içine şöyle bir baktık.

Devlet Bey’e yakın isimlerden biri ile konuştuk ve siyaseten söylenen sözlerin şifrelerini çözmeye çalıştık:

-“MHP olarak ortadaki sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Hükümet nasıl bir metin getirecek ona bakacağız.. Ama biz hep parlamenter sistemden yana olduk...”

Peki Bahçeli tam olarak ne demek istedi?

-“Çok açık, biz diyoruz ki, artık anayasal suç işlenmesin. Bu sistemi (başkanlık) getirin, halk kabul ederse bizim de başımızın üzerinde yeri var.”

-Peki, CHP ve HDP’nin tavrına ne diyorsunuz? CHP okları MHP’ye yönelmiş durumda..

-“Hükûmete en sert eleştirileri MHP olarak biz getirmedik mi? Halkın iradesi tecelli etti ve sandıktan bir meşru hükûmet çıktı. MHP tarihi boyunca millî meselelerde her zaman seçilmiş hükûmetin yanında durmuştur. Ne yani CHP ve HDP gibi mi yapalım FETÖ’nün yanında mı olalım. Bakın adli yıl açılışında, Devlet Bey, sayın Kılıçdaroğlu gibi davranmadı. Daha önce gittin şimdi niye gitmiyorsun? Devlet Bey o açılışa gitti.”

"Yenikapı ruhunun arkasındayız"

-CHP için Yenikapı ruhu bitti yorumları yapılıyor. MHP için durum nedir?

-“Biz 1 dolarlık adamlara pabuç bırakmayız. Yenikapı ruhunun arkasında olacağız. Millî birlik ve beraberlik bizim kırmızı çizgimizdir...”

“Başkanlık” konusu TBMM’ye gelirse MHP ‘referandum eşiği olan 330 için destek verecek mi vermeyecek mi?’ sorusuna net ve kesin bir cevap alamadık. Ama MHP öncelikle AK Partinin önerisini görmek istiyor.

İşte MHP’nin kırmızı çizgileri...

Peki, MHP’nin AK Parti’nin getireceği Anayasa teklifindeki beklentileri neler mi olacak?

MHP nelerin olmasından daha çok, nelerin olmaması ile ilgileniyor:

Ortaya 3 madde çıkıyor:

1- Anayasanın ilk 4 maddesi aynen kalmalı.

2- Üniter yapı değişmemeli.

3- Federasyon veya federasyonu çağrıştıracak bir kelime veya anlam/vurgu bulunmamalı.

Bir de terörle mücadele konusu. MHP, mücadelenin aynı hızda ve tarzda devam etmesini bekliyor.

Bakıldığı zaman AK Partinin yukarıdaki 3 maddeye muhalefet eden açıklama veya çıkışı hiç olmadı.

Cumhurbaşkanı federasyona belki MHP’den daha fazla karşı.

Sayın Erdoğan, istisnasız bütün konuşmalarını, tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak vurgusu yapmadan bitirmez.

Terörle mücadeleye gelince; son 30 yılın en büyük ve kapsamlı operasyonları gerçekleştiriliyor.

100’ün üzerinde askerî operasyon eş zamanlı olarak yapılıyor.

Başbakan Yıldırım’ın “Çözüm mözüm yok” sözü ortada.

Yani buraya kadar AK Parti ile MHP arasında sıkıntı çıkartacak bir durum yok.

Bu arada Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli’nin gerektikçe telefonla iletişim kurduklarını da öğrendik.

Pekâlâ “Başkanlık” konusu da görüşülmüş olabilir.

Peki AK Parti ne yapacak?

Bir defa, AK Parti her şeyden önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tam olarak neyi kastettiğini öğrenecek.

“Başkanlığı, Parlamento’da oylayalım şansımızı hele bir deneyelim” gibi bir yaklaşıma kesinlikle girmeyecek.

Temkinli bir yaklaşım içinde olduklarını söyleyebiliriz.

Hemen, hükümet nasıl bir yol haritası izleyecek ona bakalım:

- Yeni Anayasa değişiklik teklifine 15 gün içinde son hâli verilecek. (24. Yasama döneminde TBMM’ye sunulmuş bir teklif vardı. Çatı olarak kullanılabilir)

- Getirilecek Başkanlık teklifinde gerçek manada ‘kuvvetler ayrılığı’ olacak. (Şu an yasama ve yürütme iç içe geçmiş durumda)

-Yarı değil tam Başkanlık teklifi getirilecek.

-Yapılacak iş çok basit, Cumhurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlık makamı birleştirilecek ve Başbakanlık tamamen ortadan kalkacak.

Her şey takvime uygun işlerse 2017’nin ilkbaharında referanduma gidilebilir.

Evet siyaseten de hareketli günlere girmiş bulunuyoruz.

Sayın Bahçeli, Başkanlığa yeşil mi sarı mı ışık yaktı?

Şu an bu renk “yeşil” gibi görünüyor..."