Batuhan Yaşar:'F-35 'DEVAM'

Batuhan Yaşar'ın, "F-35 DEVAM” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"İlginç günler..

Her şey ama her şey manipülasyon için kullanılıyor..

Beklendiği gibi FETÖ devrede..

İçerideki aparatlarını dışarıdan yönlendiriyor..

Sahte hesaplarla sosyal medyada “sanal gündem” oluşturma çabasında..

TAMAM-DEVAM AFRİKA DESTEĞİ

Tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle başladı:

-“Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz..” Cumhurbaşkanı sandığı işaret etmişti:

-“Seçimlerde iktidar olamazsak..”

-“Cumhurbaşkanı seçilemezsem..”

Demek istemişti..

Oy oranlarını kastetmişti..

Ama FETÖ, PKK, CHP ve İYİ Parti başka türlü anladı..

Yurt dışındaki FETÖ’cüler kolları sıvadı..

Boot hesaplar devreye alındı..

Twitter’a Afrika’dan 800 bin “TAMAM” ifadesi yazıldı..

Afrika olayı her şeyi açıklamaya yetti de arttı bile..

Afrika’ya kaçan FETÖ’cüler binlerce sahte hesap üzerinden on binlerce kez “TAMAM” yazdı..

Olayın özeti tam da bu..

Adı üzerinde Twitter sanal âlem..

Sandık ise gerçek..

Tweet atmakla da iktidar olunmuyor..

MUHARREM İNCE CHP’NİN ADAYI DEĞİL Mİ?

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu CHP’nin desteği ile 100 bin imzayı geçti..

Dünyanın neresinde görülmüştür siyasi rakibi desteklemek?

15 milletvekili verdi..

Olmadı, CHP örgütüne talimat gönderdi:

“Gidin imza verin..”

Peki neden “Gel bakalım buraya Muharrem İnce” dedin?

Baksanıza CHP’liler asansöre bile almadı..

Muharrem Bey CHP’nin adayı ama son sıradaki adayı..

Demek ki “Kılıçdaroğlu İnce’ye oy vermeyecek” dedikodusu boşuna çıkmadı..

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi çıtır çıtır yedi..

Muharrem İnce ancak CHP’den fazla oy alabilirse işleri lehine döndürebilir..

Yoksa siyasi finali 24 Haziran’da yapmış olur..

CHP, İYİ PARTİ’NİN YEDEĞİ

CHP ve Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yedeklendi..

Haklı olarak..

8 seçim kaybeden biri dokuzuncusunu nasıl kazansın?

CHP-İYİ Parti ilişkisi bize oyların sağ cepten sol cebe konulduğunu gösterdi..

Anketlerde CHP oyları yüzde 18-20 bandına geriledi..

CHP son seçimde yüzde 25,3 almıştı..

Nereye mi gitti bu yüzde 5?

Meral Akşener’e..

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu korumak için aday da olmadı..

Ama 24 Haziran sonrası işi çok zor..

CHP’Yİ İKİYE KATLADI AMA

Milletvekili başvurularına bakalım..

CHP’ye vekil olmak için 1.592 kişi başvurmuş..

İYİ Parti’ye ise 2.800 kişi..

Bu aslında bir FETÖ taktiği..

-Kendisini olduğunun 10 katı güçlü göstermek..

Dikkat edilmesi gereken bir başka durumla karşı karşıyayız..

FETÖ AYIKLAMASI YAPACAKLAR MI?

Hem AK Parti hem de MHP açıkladı:

-“FETÖ sızıntısına karşı aday alayları üzerinde çok titiz çalışma yürütüyoruz..”

CHP ve İYİ Parti’den şu ana kadar tık yok!

İkisi de hâllerinden çok memnun..

Demek ki doğal olarak korunuyorlar!

İLK F-35 21 HAZİRAN’DA TESLİM

Doları yukarı yönlü hareketlendirmek için kullanılan bir başka moda sözcüğe geçelim:

-“ABD F-35’leri Türkiye’ye vermeyecek..”

Onlara kötü haberimiz var:

-“İlk uçak 21 Haziran’da Texas’da Türkiye’ye teslim ediliyor..”

Türkiye F-35 projesinin 1999’dan beri ortağı..

TAI, ASELSAN ve HAVELSAN F-35 sistemi için yıllardır çalışıyor..

Bugüne kadar 1 milyar dolarlık katkı üretti..

Türkiye önce 100 uçak alma kararındaydı..

Savunma İcra Komitesi 30 adet F-35 siparişi verilmesine karar verdi..

Ankara-Washington hattında işler yolunda..

En azından F-35 açısından durum böyle..

Savunma Sanayii Müsteşarlığına da şu ana kadar olumsuz bir bilgi ulaşmadı..

F-35 pilotlarının eğitimi Kasım 2019’da kadar ABD’de devam edecek..

KORUMALARA YAKALAMA KARARI KALKTI

Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM’de sohbet ettik..

Cumhurbaşkanlığı korumaları ile son durumu sorduk:

-“Süreç olumlu ilerliyor.. ABD mahkemeleri korumalar için çıkarttığı tutuklama kararlarını kaldırıyor..” dedi..

ABD mahkemeleri 15 koruma polisi ve 4 sivil vatandaş için tutuklama kararı çıkartmıştı..

11 koruma polisi ve 2 sivil vatandaş için dava düşürüldü..

Geriye 4 polis ve 2 sivil vatandaş kaldı..

Bu bile çok önemli bir gelişme.."