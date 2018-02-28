Batuhan Yaşar:"Türkiye Salih Müslim’in peşini bırakmıyor"

Batuhan Yaşar'ın "Türkiye Salih Müslim’in peşini bırakmıyor" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Terörle sadece dağda değil şehirde de etkili mücadele dönemi başladı..

Salih Müslim önemli bir isim..

PKK/PYD’nin uluslararası arenada meşruiyet kazanması için çalışıyor..

Bir nevi terör örgütü elçisi..

Bazı AB ülkeleri ile derin ilişkisi var..

Türkiye’yi de iyi bilen biri..

Suriye doğumlu..

1970’li yıllarda İstanbul’da yaşamış.. Hatta, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu..

2013’te Kandil tarafından PYD/YPG’nin başına getirildi..

İçişleri Bakanlığı’nın 4 milyon lira ödülle aradığı bir isim..

Adı kırmızı listede..

Merasim Sokak, Güvenpark ve Bursa saldırılarının azmettiricilerinden..

Sosyal medyada yer alan ‘sıradan biri gibi’ laflarına hiç bakmayın..

GÖREVİ, ZEYTİN DALINI

PKK, Salih Müslim’i Zeytin Dalı Harekâtını sulandırsın, anti-propaganda yapsın diye Brüksel’e gönderdi..

O da görevini “layıkıyla” yerine getirdi..

Doğu Guta’daki katliamın fotoğraflarını sanki Zeytin Dalı Harekâtı’nda olmuş gibi Avrupa kamuoyunun dikkatine sundu..

Avrupa’da ayak basmadık başkent bırakmadı..

Ama yakından takip edildiğinin farkında değildi..

Türkiye’nin nefesi ensesindeydi..

TAM SAHA PRES

Kimse pek farkına varmadı ama Türkiye terörle mücadele konseptini tamamen değiştirdi..

-Terör neredeyse kaynağında yok ediliyor..

-Sadece dağda veya kırsalda değil şehirlerde tam saha prese başlandı..

-Kuzey Irak, Kuzey Suriye veya Avrupa fark etmiyor..

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMA DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Salih Müslim, İngilizceye hâkim..

Bu yüzden de örgütün bilinen ve tanınan yüzü..

Avrupa’nın “siyasi muhatabı” demek daha doğru olur..

PKK/PYD’nin stratejik kararlarının altında imzası var..

Türkiye’ye iade işi çok mühimdi.. Ama olmadı..

Şimdilik..

Türkiye Salih Müslim’in peşini bırakmayacak..

Ama kaldığı otelde gözaltına alınıp demir parmaklıkların ardına gönderilmesi de en az onun kadar önemliydi..

PSİKOLOJİK ÖNEMİ

PKK, “Ne oluyor?” diye sormaya başladı..

Panik de var..

Ellerini kollarını sallayarak Avrupa’da cirit atıyorlardı..

Avrupa kurumlarının kapıları PKK/PYD’ye sonuna kadar açılıyordu..

Köln’de PKK gösterilerinin yasaklanması, şimdi de Salih Müslim’e Prag’da polis baskını hepsini şaşırttı..

“Neler oluyor?” soruları havada uçuşmaya başladı..

Psikolojik kırılma yaşandı..

YOKSA YOKSA, SIRA FETÖ’YE Mİ GELDİ?

PKK’da oluşan moral bozukluğu FETÖ’de de var:

“Terörü kaynağında yok et” konsepti sadece PKK/PYD için değil..

FETÖ için de geçerli..

Evet, sıra FETÖ’ye de geldi..

FETÖ’cüler için de benzer gelişmeler yaşanabilir..

Ciddi bir çalışma ve takip var..

Serbest bırakılsa bile tutuklanmaları önemli..

Bir yerden başlanmış oldu..

GURBETÇİLERDEN İHBAR YAĞIYOR

Salih Müslim olayı, zincirin bir halkasının kopartılması olarak değerlendirilmeli..

Avrupa’nın dört bir yanında hem büyükelçiliklere hem de güvenlik birimlerine ihbar yağıyor..

Gurbetçiler görüntü bile gönderiyor..

-‘Adil Öksüz şurada..’

-‘Bu FETÖ’cü savcı bakın burada..’

Yeri gelmişken belirtelim;

Yurt dışında yaşayan Türklerde büyük bir farkındalık gelişti..

Âdeta hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin gönüllü elemanı gibi çalışıyor..

Takip ve ihbar ediyorlar..

GÖZLERİ TÜRKİYE’NİN ÜZERİNDE

Avrupa Birliği sadece Almanya, Fransa ve Belçika’dan ibaret değil..

Balkanlar var..

Orta Avrupa var..

AB içindeki birçok ülke itilip kakılmaktan rahatsız..

Avrupa’nın horlanan çocukları yeni arayışta..

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gelişimini dikkatle izliyorlar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkan ve Baltık Devletlerine verdiği önem meyvelerini vermeye başladı..

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u araması da önemliydi..

Salih Müslim için tam saha pres yapıldı..

Biraz daha beklemekte yarar var..

İHBAR DOĞRU ÇIKTI

Salih Müslim olayında müthiş bir koordinasyon yaşandı..

Fotoğraflı ihbar üzerine Türkiye bütün güvenlik kurumlarıyla harekete, alarma geçti..

Dışişleri aynı şekilde..

Ve mükemmel bir sonuç..

TÜRKİYE EK DOSYA GÖNDERDİ... HÂKİM ERTELEDİ AMA...

Türkiye çok hızlı hareket etti..

Salih Müslim dosyası vakit kaybedilmeden Prag’a ulaştırıldı..

Ama AB topa direkt girdi..

Halbuki yeni delillerin gelmesiyle hâkim duruşmayı bir gün ertelemişti..

Çekya’ya hangi şiddette baskı geldiği Salih Müslim’in 8 dakikada serbest kalmasından belli oldu..

Hiç önemli değil..

Bugün serbest kalır yarın yine tutuklanır..

Daha önce Salih Müslim gözaltına alınmış mıydı?

Moral bozmaya gerek yok..

Ne FETÖ ne de PKK/PYD için Avrupa daha önceki gibi konforlu olmayacak..."