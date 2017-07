Batuhan Yaşar:"Yeni Kabine’nin şifreleri"

Batuhan Yaşar'ın "Yeni kabine'nin şifreleri" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Bugün olacak, yarın olacak derken o beklediğimiz Kabine değişikliği dün öğle saatlerinde gerçekleşti..

Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçildiği AK Parti’nin Mayıs ayındaki olağanüstü kongresinden beri beklenen bir gelişmeydi..

MKYK ve MYK’nın ardından dün de Bakanlar Kurulu yenilendi.

Geriye sadece AK Parti Teşkilatları kaldı..

Aldığımız bilgilere göre 2017 bitmeden teşkilatlarda da kan değişimi gerçekleşecek..

BİZ BUNA SİYASETEN KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK DİYORUZ

Yapılan tartışmalardan hepimiz haberdarız.

-“Kabine değişikliği çok dar kapsamlı olacak”

-“İçeriden yapılacaklarla birlikte toplam 5 Bakan değişecek”

Ne oldu?

-Kabineye 6 yeni isim girdi.

-İçeriden de 5 Bakan’ın yerleri değiştirildi.

-5 Başbakan Yardımcısından 2’si kabine dışı kaldı 2’si başka bakanlıklara kaydırıldı.

Toplamda 11 değişiklik.

Olağanüstü Kongreye baktığımızda MKYK’nın yüzde 40’ı değişmişti...

Benzerini dün kabinede yaşadık.

İçeriden yapılan kaydırmalarla birlikte kabinenin yüzde 40’ı değişti.

2002’den beri Bakanlar Kurulu değişikliklerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karakteristik adımlarından bir tanesini daha görüyoruz.

EKONOMİ, FETÖ-PKK VE BÜROKRASİ

Değişikliği pazartesi akşamı duymuştuk.

Kulisler son iki gündür çok hareketliydi.

Gidecek ve kalacak isimler üzerinde değerlendirmeler yapılıyordu.

TBMM hafta başında yeniden çalışma kararı aldı.

Meclis iç tüzüğü yeni anayasaya uyumlu hâle getirilecek.

Ardından da Bakanlar Kurulu değişikliği geldi.

Bu bize neyi mi gösteriyor.

-‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her şeyi bir plan dahilinde yürüttüğünü...’

Dünkü kabine değişikliğine baktığımızda gördüğümüz 3 önemli unsur var..

1-TBMM, hükûmet ve bürokrasiyi eş zamanlı olarak hızlandırmak.

2-FETÖ ve PKK ile mücadeleyi daha etkin hâle getirmek. İki terör örgütü ile yurt içinde elde edilen başarıyı yurt dışında da taşımak.

3-Ekonomide yapısal reformları tamamlayarak önemli adımlara devam etmek.

SÜRPRİZ ÇOK

Her Bakanlar Kurulu değişikliklerinde sürpriz isimlerden söz edilir.

Bu kez fazla oldu:

-Mehmet Şimşek dışında bütün başbakan yardımcıları değişti.

-Çalışma Bakanlığına getirilen Jülide Sarıeroğlu’nun ismi kulislerde dahi duyulmamıştı. Yıllar sonra kabineye giren 2. kadın bakan oldu. İmren Aykut’tan sonra Çalışma Bakanlığı yeniden bir kadına emanet edildi.

-Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ilk açıklamasında heyecanlıydı. Rize’ye yanılmıyorsam ikinci kez bakanlık verilmiş oldu.

-Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ismi daha önce hep geçerdi.. Kısmet bugünlereymiş. Kabinenin sürprizlerinden biriydi. Gıda ve et fiyatları konusunda bütün Türkiye’nin kendisinden büyük beklentisi var.

-Ahmet Demircan Sağlık Bakanlığına getirildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Başbakan Yardımcılığına... Dikkat çekici iki değişiklik olarak not edildi.

-Nurettin Canikli yeni Millî Savunma Bakanımız oldu.. Başbakan ismini okuduğunda hepimiz şaşırdık.

-Aynı şekilde Numan Kurtulmuş’un Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilişi. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanının bu önemli alandan büyük beklentileri var...

BAŞBAKAN YARDIMCILARI HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENECEK?

Başbakan Yardımcılarının görev dağılımları henüz belli olmadı. Ama kulislerden elde ettiğimiz bilgileri hemen aktaralım.

Bekir Bozdağ’ın hükümet sözcülüğü görevini üstlenmesi bekleniyor.

Hakan Çavuşoğlu’nun Tuğrul Türkeş’in baktığı alanlardan sorumlu olması bekleniyor. (Yurt Dışı Türkler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih, MGK Koord.)

Mehmet Şimşek ekonomi koordinasyonundaki aynı görevlerine devam edecek.

Daha önce üst kurullar BDDK, TMSF ve SPK Nurettin Canikli’ye bağlıydı. Bu kurulların hangi başbakan yardımcısına bağlanacağı belli olmadı.

Recep Akdağ’ın büyük ihtimalle Veysi Kaynak’ın sorumlu olduğu alanlara bakması bekleniyor. (AFAD, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Kurumu, Kişisel Veriler).

Başbakan Yardımcılıklarının görev alanları topyekûn yeniden de düzenlenebilir.

Evet dün uzun diyebileceğimiz 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından 2019’a giden yolda önemli değişikliklere imza atıldı.

Türkiye çok hızlanacak...