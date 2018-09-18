BAU 20. akademik yıl açılışını gerçekleştirdi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) yeni öğrencileri ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılına büyük bir coşku ile başladı. Üniversitenin Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış törenine, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Dünya ile yarışmak istiyoruz”

Üniversite olarak 20. yılda yükseköğretimde geldikleri noktadan oldukça memnun olduklarını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “20. yılımızda 200 binden fazla öğrenciye eğitim veriyoruz. Şiarımız tecrübelerimiz ile dünyaya açılmaktır. Bununla birlikte Türkiye'de olduğumuz konum bizi memnun etmekte. Ancak biz dünya ile yarışmak ve yükseköğretimde ilk 500'e girmek istiyoruz. Bu hedefe hep birlikte ulaşacağımızı umuyorum. Nitekim 20. yılımızda sayısal ve niteliksel olarak büyük bir başarı elde ettik. Yükseköğretimde Türkiye'de birçok alanda ilklere imza attık. Üniversitemizde kontenjanların doluluk oranı ve puanların yüksekliği de bunu göstermektedir” dedi.

“Mezunlarımızın yüzde 28'i kendi işlerini kurdu”

20. akademik yılın kendileri için çok özel olduğunu ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Üniversitemizin kurulması 50 yıllık bir deneyime dayanıyor. Ana felsefemiz, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasında öncü rol oynamaktır. Ülkemize bu alanda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Nitekim öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra rahatlıkla iş ortamlarına girebilmeleri ve donanımlı bir şekilde yetişmeleri bizler için çok önemli. Bu nedenle eğitim dilimizi başlangıçta İngilizce olarak seçtik. Geldiğimiz noktada bir hayli mesafeler kat ettik. 1200 eğitim kadromuzla 30 bine yakın öğrencimize hizmet veriyoruz. Bu durum 20 yılda önemli bir noktaya geldiğimizin de göstergesidir. Uluslararasılaşma alanında da yaptığımız faaliyetlerle yabancı öğrenci kapasitemizi arttırma noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Şuanda 130'a yakın ülkeden 4 bine yakın yabancı öğrencimiz var. Bu öğrenciler bize ait değerleri, paylaştığımız fikirleri dünyaya taşıyorlar. Bu durum ülkemizin gelecekte yumuşak gücünü oluşturan bir güç olacaktır. Biz üniversitemizde öğrencilerimize vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bunu yaptığımız takdirde iş arayan değil, iş üreten gençler yetiştirmiş olacağız. Mezunlarımızın durumlarına baktığımızda yüzde 28'i kendi işlerini kurmuş durumdalar. Bu bizim için gurur verici” diye konuştu.

“Hedefimiz dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında olmak”

Açılış konuşmasında öğrencilere de seslenen Yalçın, “Sevgili öğrencilerimiz, dünyadaki değişim ve dönüşümler; bağlı olarak yenilikleri ve esnek programları şart kılmıştır. Bu değişimlere ayak uydurarak, geleceğin liderlerini yetiştirme misyonu içinde akademik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında olmak en büyük hedefimizdir. Bu bakımdan yeni akademik yıl bilişsel çalışmaların daha çok desteklendiği bir yıl olacaktır. Unutmayın ki Bahçeşehir Üniversitesi ortak alan ve adımızdır. Kendinizi geliştirmek için okulun tüm fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Sizi iş ortamına alıştıran CO-OP programına katılmalısınız. Çeşitli programlara katılarak gelişiminizi daha iyi sağlayabilirsiniz. Bizler her zaman tüm desteğimiz ile sizlerin yanındayız. Yeni akademik yılın hepimiz için başaralı bir dönem olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törenin ardından doktora öğrencilerine başarı belgeleri verildi. Mezunlar, belgelerini ve hediyelerini BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın elinden aldı.

(SF-

