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BAU Espor Türkiye Şampiyonu Oldu

Gamesweek İstanbul etkinliği kapsamında gerçekleştirilen, üniversite kulüpler arası League of Legends şampiyonası finallerinde, BAU Espor takımı şampiyon oldu.

BAU Espor Türkiye Şampiyonu Oldu

13 Haziran 2018 14:14

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Espor, Üniversite Espor Kulüpleri arası League of Legends Turnuvası olan Collegiate Esports League (CEL) Türkiye Turnuvası’nda şampiyon olarak İspanya’da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

"Collegiate Esports League"

Türkiye'de ilk defa düzenlenen CEL, "Collegiate Esports League" Türkiye finallerinde üst gruptan Tobb, Bilkent ve Beykent üniversitelerinin espor kulüpleriyle karşılaşan BAU Dijital Oyunlar ve Espor Kulübü, zorlu maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

CNR holding, GNB Dijital Sporlar A.Ş, Twitch ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteklediği organizasyonun şampiyonu olan BAU Esports elde ettiği bu başarı ile İspanya’nın Kanarya Adaları’nda gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

16 üniversitenin espor kulüplerinin katıldığı "Collegiate Esports League Turkey" organizasyonu birçok açıdan ilkleri temsil ediyor. University Esports Masters turnuvasında ülkemizi temsil ederek Avrupa'dan gelen diğer üniversite takımları ile mücadele edecek BAU Espor, turnuvada şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyor.

Etiketler: bahçe

 

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