BAU Global çatısı altında ABD’nin başkenti Washington DC’de üç yıldan bu yana faaliyet gösteren BAU International Üniversitesi, açılışını gerçekleştirdiği yeni öğrenci yurdu ile toplam kapasitesini 250’ye çıkardı. Beyaz Saray’a birkaç kilometre mesafede Washington D.C.’nin merkezinde yer alan yeni yurt binası, rahat ulaşımı ve çevresinde bulunan sosyal imkanlarıyla öğrencilere güvenli ve keyifli bir barınma imkanı sunuyor.

Modern bir tasarım anlayışıyla döşenmiş 250 kapasiteli öğrenci yurdunun açılışında konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, dünya ölçeğindeki eğitim yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek, BAU’nun ABD’deki yurt kapasitesini 5 yıl içinde 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Salih Çelik’in de katıldığı açılış töreninde, BAU Global Üniversitesi öğretim üyeleri ve idari personeliyle öğrenciler de hazır bulundu.

BAU Global, ABD ile birlikte aralarında Almanya, Kanada, Gürcistan ve İtalya’nın da olduğu pek çok ülkede eğitim kurumlarını bünyesinde bulunduruyor.

