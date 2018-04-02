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BAU Sailing Takımı, Campus Cup'ta tüm kupaları topladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve iki gün süren Campus Cup Yelkenli Yarışları’na Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yelken Takımı damga vurdu.

BAU Sailing Takımı, Campus Cupta tüm kupaları topladı

02 Nisan 2018 14:59

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Campus Cup, üniversiteli yelkencileri Marmaris’te bir araya getirdi. Marmaris Körfezi'nde yapılan ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 25 üniversiteden 38 ekip mücadele etti. Organizasyonda iki gün boyunca yarışlar gerçekleştirildi. Rüzgârı kullanarak rakiplerini geçmeye çalışan ekipler 6 sınıfta mücadele etti. Bu yıl 10.’su düzenlenen Campus Cup yarışlarında 38 ekip arasından 3 tekne ile yarışan BAU Yelken Takımı, yarıştığı tüm sınıflarda 1.’lik elde etti.

IRC1-2-3 grubundaki Overall sıralamada birinciliği Truva 1 ile yarışan Bahçeşehir Üniversitesi’nin Engin Özgen dümenciliğindeki ekibi kazanırken, IRC4-5-6 grubunda birinciliği yine Bahçeşehir Üniversitesi’nden Deniz Can Erbil dümenciliğindeki M2 elde etti.

Güney-güneydoğu yönlü rüzgâr her iki günde de 130 dereceden 10-20 knot arasında bir güçle esince, 31 Mart Cumartesi günü koy içinde orsa-pupa rotalı üç şamandıra yarışı yapıldı. İkinci gün de yine koy içinde MIYC’ın klasik üçgen rotasında yapılan tek yarışla Campus Cup noktalandı. Yarışların tamamlanmasından sonra MIYC bahçesinde düzenlenen ödül töreni ile BAU Yelken Takımı’na kupaları verildi.

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, Campus Cup

 

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