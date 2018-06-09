BAU uluslararası öğrencilerini mezun etti

BAU Mezunlar Merkezi (BARC) tarafından ‘Uluslararası Mezuniyet’ kutlaması yemeği bu yıl 4. kez gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2 yıl üst üste eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan vakıf üniversitesi ödülüne layık görülen BAU, bu yıl 62 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencilerini mezun etti.

Düzenlenen kutlama yemeğine; BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Uluslararası Ofis Direktörü Erbay Şirin, BAU International University Washington DC Rektörü Sinem Vatanartıranve mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler katıldı.

Mezun olan öğrenciler için hazırlanan ‘Uluslararası Mezuniyet’ yemeği öncesinde konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın şöyle konuştu:” Uluslararası öğrencilerin Türkiye açısından en büyük faydası Türkiye’nin o ülkenin öğrencileri tarafından sevilmesine, tanınmasına yardımcı olacak öğrencilerin mezun edilmesidir. Ülkenin ekonomisine katkı sağlaması açısından son 2 yıldır Ekonomi Bakanlığı ve TİM tarafından 500 hizmet ihracatı yapan kuruluşlar arasında eğitim alanında TİM alanında birincilik aldık. Bu kişiler gittikleri Türkiye’nin büyükelçileri olacaklar. Biz burada Türk kültürünü ve bize ait olan değerleri, Türkçeyi öğretiyoruz. Bunların Türkiye açısından büyük katkıları olacağına inanıyorum.”

“Her 4 öğrenciden biri uluslararası öğrenci olmalı”

Mezuniyet yemeğinde uluslararası öğrencilerin önemini vurgulayan Yalçın , mezun olan öğrencilerin elçilerimiz olarak ülkelere gidip bizleri temsil edeceklerini söyledi. Gelecekteki hedeflerine de değinen Yalçın, her 4 öğrenciden birinin uluslararası öğrenci olması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifad”e etti.

“Burada kalıp Yüksek Lisans yapmak istiyorum”

Irak’lı öğrenci Yasmin Tahsin, üniversite gördüğü eğitimin iyi bir deneyim olduğunu belirterek burada öğretmenlerimiz bizimle arkadaş gibi oldular. Mezun olsak da hepsiyle görüşmeye devam edeceğim. Ayrıca Yüksek Lisans da yapmak istiyorum“ diye konuştu.

Güney Afrikalı Dillon Ryan Patel: “Ben 3 eğitim sistemi denedim. En iyisinin burada olduğuna karar verdi. Öğretmenlerimizle aile gibi olduk. Ben de yüksek lisans yapmayı düşünüyorum” dedi.

Uluslararası öğrenciler fazla olduğu için arkadaşlarıma üniversitemizi tavsiye ediyorum diye konuşan Kazakistan’lı Aisha Nur Tolebay, burada arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve verilen eğitim çok güzel. Bende yüksek lisans yapacağım” ifadelerinde bulundu.