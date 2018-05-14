BAU Washington D.C. üçüncü mezunlarını verdi

Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington D.C.’de açtığı BAU International University üçüncü mezunlarını verdi. Törene, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

BAU International University Washington D.C. Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, “Mezun olan öğrencilerimiz eğitim alarak kendilerini geliştirirken, biz de üniversite olarak kendimizi geliştirdik, artık 27 ülkeden 700’e yakın öğrencimiz var. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı, Veri Bilimi ve Bilgi Teknolojileri Lisans Programı gibi yeni yüksek lisans ve lisans programları da açmaya başladık. Ayrıca mevcut akreditasyonumuzun üzerine ve yeni yüksek prestijli akreditasyon programları üzerine de çalışıyoruz” dedi. Ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'i temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi Paul Brunson mezunlara yönelik bir motivasyon konuşması yaparak hayatta hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini vurguladı.

MBA eğitiminin yanı sıra Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe alanlarında bölümlerin yer aldığı üniversitede hâlihazırda 27 farklı ülkeden 700 öğrenci eğitimine devam ediyor.