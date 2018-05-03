BAU Yelken Takımı’ndan şampiyonluk kutlaması

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yelken Kulübü’nün öğrencilerden oluşan Yelken Takımı (BAU Sailing Team), Fransa’da, her yıl farklı ülkelerden üniversite yelken takımlarının katılımıyla gerçekleşen EDHEC’in 50. yıl şampiyonu oldu. 230’dan fazla yelken takımı arasında birinciliği göğüsleyen gençler, şampiyonluk sevinçlerini Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’a kazandıkları kupaları sunarak paylaştı.

“Desteğimiz her zaman arkalarında”

Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Yelken takımımız Fransa’da düzenlenen dünyadaki en büyük üniversiteler arası yelken kupası’nın şampiyonu oldu Bu bizi, üniversitemizi ve ülkemizi gururlandırdı. Bizler de çocuklarımızla gurur duyduk. Öğrencilerimiz çok emek verdiler, çok çalıştılar. Bizim de üniversite olarak yelken sporuna olan ilgi ve alakamız hep onların arkalarında oldu. Onları hep destekledik. Bundan sonrada hep destekleyeceğiz” dedi.

“Usta yelkencileri yetiştirmek arzusundayız”

Türkiye’de yelken sporunun hak ettiği yerde olmadığını da söyleyen Enver Yücel, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Ancak Türkiye maalesef yelken sporu alanında hak ettiği yerde değil. Bizler bu sporu anaokulundan başlayarak daha da geliştirmeliyiz. Biz artık Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeken sporuna öğrencileri çekebilmek ve yelken sporu alanında büyük usta yelkencileri yetiştirmek arzusundayız. Hem üniversite olarak hem de kulüp olarak yelken sporu ile ilgili daha fazla ilgi ve alakayla ilgili öğrencileri bu alana çekebilmek için çalışacağız. Nitekim bu yarışma 50 yıldır dünyada yapılıyor. 230 üniversitenin yelken takımı içerisinden üniversitemizin yelken takımının seçilmiş olması Türkiye açısından da büyük bir gurur oldu. O nedenle çocuklarımızı bir kez daha kutluyorum” yorumlarında bulundu.

“Yelken Akademisi açacağız”

“Eğitim kurumlarının içerisinde sadece öğretim yok. Eğitim de var" diyen Yücel, "Eğitimin ise büyük bir çoğunluğunu sanat ve spor oluşturuyor. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklarımızdan korumak için onları spora yönlendirmeliyiz. Bunu söylemenin yanında onlara güzel alışkanlıklar da kazandırmalıyız. Bu alışkanlıkların içinde en önemlisi spordur. Genç yaşta insanları spor ile tanıştırabilirsek, onların gelişimleriyle ilgili de önemli bir adım atılmış oluruz. Eğitim kurumlarının spora ve sanata bugünden daha da değer ve önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bizler, Bahçeşehir Üniversitesi olarak yelken sporunun daha da gelişmesi için destek vereceğiz. Bu alanda daha küçük yaşlardan itibaren yelken sporu eğitimleri vermek adına üniversitemiz bünyesinde bir Yelken Akademisi açmak istiyoruz” dedi.

“Türkiye’nin başarısı”

“Üniversiteler içinde bulundukları topluma hizmet etmekle yükümlüdür” diyen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, yelken sporunda üniversitelerinin yelken takımının elde ettiği başarının Türkiye’nin başarısı olduğunu söyleyerek, “Üniversiteler sadece bilimin üretildiği müesseseler değildir. Bu kurumların aynı zamanda topluma katkı sağlaması gerekiyor. Topluma katkı sağlamak için de aslında ilk olarak gençlerin enerjilerinin doğru bir alana yönlendirmek gerekir. Bu açıdan üniversitemiz bu alanda çok önemli başarılar elde etmiştir. Bunlardan biri de yelkencilik kulübümüzün sağladığı başarıdır. Bayrağımızı birincilik kürsüsünde görmek bizi çok gururlandırdı. Öğrencilerimizin hepsini tek tek kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’de ki tüm gençlere açık olacak yelkencilik akademisi kurmayı düşündüklerini de ifade eden Prof. Dr. Yalçın, “Türkiye’de su sporlarında dünyaya örnek olacak sporcuların yetiştirilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki bu alana yeteri miktarda önem verilmiyor. Bu tip başarılar özellikle gençlerin bu spora önem vermesi bakımından çok önemli. Biz bundan sonraki adımlarımızda bu alanda arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. En önemlisi de bu alanda kalıcı ve sürdürülebilir yapıda eğitimin verilmesi çok önemlidir. Bu nedenle üniversitemiz bünyesinde kurulacak ve Türkiye’de ki tüm gençlere açık olmasını planladığımız bir yelkencilik akademisi kurmayı düşünüyoruz. Yelkencilik akademisi için yarından itibaren çalışmamalarımıza başlayacağız” dedi.

“Zordu ancak kazandık”

Fransa’da elde etmiş oldukları büyük başarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı Kaptanı Engin Özgen, “Bu bizim için çok önemli bir yarıştı. Bu yıl ellincisi düzenlendi. Dünya çapında da çok önemli bir yarış olarak görünüyor. Bu yarış bir hafta boyunca süren zor bir yarıştı. Ancak kazandık” dedi.

“Çok gururluyuz”

Yarışma sürecinden de bahseden Özgen, “Bir hafta boyunca bir teknede yarışıp, sıralamaya girdik. Sonrasında ise finale kalan dört takımdan biri olduk. Finalde başka tip bir tekne ile final yarışını gerçekleştirdik. Yarışmaya dört kişilik takımız ile gittik. Bütün hafta boyunca dört kişi olarak yarıştık. Bununla birlikte onca ülkenin arasında birinci olmak ve bayrağımızı kaldırmak bizleri çok gururlandırdı” diyerek sözlerini sonlandırdı.