“BAU’dan Şampiyonlara Tam Burs Ödülü”

Liseler Arası Espor Turnuvası ‘BAU Challengers’a katılan 6 bin 500 öğrenci içerisinden son elemelere kalan 4 takım final için oynadı. Finalde rakibine üstünlük sağlayıp şampiyon olan Karşıyaka Lisesi öğrencileri BAU’dan yüzde yüz burs kazandı.

Üniversite olarak öğrencilerin hem yeteneklerini keşfetmeye hem de eğitim olanağı sağladıklarına dikkat çeken BAU Espor Danışmanı Serhat Bekdemir, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak geçen sene ilk olarak espor bursunu açıkladık ve başvuru usulü öğrencilerimizi aldık. Bu sene BAU Challengers adında yeni bir organizasyona başladık. Öğrenci seçmelerini Türkiye’nin geneline yayıp 750 lisenin katılımıyla 6 bin 500’den fazla öğrencinin katılımıyla ön elemeler girip bugün finallerini tamamladığımız bir organizasyon yaptık” dedi.

“Türkiye’de ilk defa elektronik spor bursunu açıkladık”

Türkiye genelinden 750 lise arasından 6 bin 500 öğrenciyi bir buçuk ay boyunca internet üzerinden online elemeler yaparak yarıştırdıklarından bahseden Bekdemir sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bunların arasında en başarılı olan 32 takım finallerde yarıştı. Sona kalan 4 takım da yarı final ve finalleri oynadılar. Geçen sene BAU olarak ilk defa Türkiye’de elektronik spor bursunu açıkladık. Bursumuzun başvurularını aldıktan sonra bu sene bursumuzu Türkiye geneline yayarak bir şampiyona düzenledik.

Sona kalan 4 takıma eğitim bursu verildi

Sona kalan 4 takıma yüzde 25’den yüzde yüze kadar eğitim bursu verdiklerinin altını çizen Bekdemir, “Oyunlarda birinciliği alan takıma yüzde yüz eğitim bursu verdik. Bu öğrenciler başvuru yaparak istedikleri bölümü yerleşecek. Aynı zamanda Espor Kulübümüzle birlikte çalışmalara katılarak eğitimlerine devam edecekler. Kökleri 15 yıla dayanan Espor’un son 5 yıldır yükselişe geçti. Gençlerin bu alanlardaki ilgisini eğitime aktarmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Oyun oynayarak üniversite kazandık”

BAU Challengers League of Legends Turnuvası’nın final etabını birinci olarak bitirip yüzde yüz burs alan öğrenciler çok heyecanlı olduklarını ve oyun oynayarak üniversite kazandıklarını belirttiler. Başta ailelerinin desteklemediğini söyleyen öğrencilerden bazıları, turnuvayı kazandıktan sonra ailelerin de çok mutlu olduklarını dile getirdi.

NİHAN KAYRAK- MEHMET BAL