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BAU’dan yurtdışında avukatlık yapma şansı

Tercih dönemi devam ediyor. Özellikle hukuk bölümünü tercih edecek adayların Hukuk Fakülteleri’ni araştırırken puanların dışında mutlaka önem vermesi gereken özelliklerden biri de program kapsamının neler olduğu.

BAUdan yurtdışında avukatlık yapma şansı

21 Temmuz 2017 12:13

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da hukuk alanında saygınlık kazanmış üniversitelerle yapılan işbirlikleri ile öğrencilerine uluslararası değişim programlarına katılabilme ve Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşma imkanı veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) , aynı zamanda Global çatısı altında yer alan Berlin, Washigton D.C. ve Roma’da yer alan üniversite ve kampüsleriyle de dünya standartlarında donanımlı hukukçular yetiştirmeyi hedefliyor.

Alanında ses duyulmuş akademik kadrosu ile hem Türk Hukuku, hem Uluslararası Hukuk hem de Karşılaştırmalı Hukuk sistemleri konusunda eğitim veren BAU Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler, avukat yetiştirmeye yönelik ’Klinik Dersler’, hâkim yetiştirmeye yönelik ‘Uygulamalı Dersler’ alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Yaz Eğitim Seminerleri’ne ve Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Divanı gibi kurumlarda yabancı hukuk sistemini öğreniyor.

Uluslararası Sertifika İmkanı

BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezun olduklarında sadece bir diploma değil aynı zamanda günümüzde oldukça önem taşıyan ‘Teknoloji Hukuku’, ‘Kentsel Dönüşüm Hukuku’ ve ‘Ekonomi Hukuku’ alanında da sertifika sahibi olma imkanı buluyor. Karşılaştırmalı Hukuk alanında “Amerikan Hukuku Çapraz Sorgu Eğitimi” alan BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan BARBRI Sınav Merkezi ile yapılan anlaşma ile New York’ta avukatlık yapma şansı buluyor. 40 yılı aşkın süredir bir milyondan fazla öğrenciye Amerika Birleşik Devletleri’nde baro sınavları için eğitim veren BARBRI, deneyimli eğitim kadrosu ile BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri ve mezunlarını New York’ta baro sınavlarına hazırlıyor.

Etiketler: avukatlık, Bahçeşehir Üniversitesi, hukuk fakültesi, üniversite tercihi


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