Diğer
Kategoriler

Bavuldan sevgili çıktı, o anlar kamerada...

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Sarp Sınır Kapısı’nda Türkiye'ye giriş yasağı olan sevgilisini bavul içinde sokmaya çalışan şahsın yakalanma anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Bavuldan sevgili çıktı, o anlar kamerada...

25 Şubat 2017 12:53
Bavuldan sevgili çıktı, o anlar kamerada... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pasaport kontrolü sırasında Gürcü vatandaşı S.A'nın hareketlerinden şüphelenen polis kontrol için bavulunu açtırdı. S.A'nın bavulunun açmasının ardından polis şaşkına döndü. Bavul açılınca içerisinden 38 yaşında bir kadın çıktı. Son yılların en ilginç kaçakçılık olayına imza atan polis çantadan çıkan M.M'yi gözaltına aldı. Yakalanan M.M'nin Türkiye'de uzun yıllar bulunduğu ancak vize ihlali nedeni ile Türkiye'den 3 ay önce sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Yine Sarp Sınır Kapısı’nda orta yaşlarda Gürcü bayanın eteğinin içine sigaraları zula yapmaya çalışması da cep telefonu kameralarına yansıdı.

ARABANIN GİZLİ BÖLMESİNDEN KADIN ÇIKTI

Öte yandan yine Sarp sınır kapısından geçen bir otomobilden şüphelenen ekipler aracı durdurdu. Yapılan aramalarda aracın alt kısmına yapılmış gizli bölmeden bir kadın çıktı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

ZİYA AKYILDIZ 

Etiketler: gürcü, otomobil, pasaport, sarp sınır kapısı, Türkiye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!