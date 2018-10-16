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Bavyera hezimetinden sonra Merkel'den ilk açıklama geldi

Bavyera hezimetinden sonra Merkel'den ilk açıklama geldi
Bavyera hezimetinden sonra Merkel'den ilk açıklama geldi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde hafta sonu gerçekleşen ve hükumet ortaklar Hıristiyan Sosyal Birlik CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD'nin hezimetiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Başbakan Merkel ilk açıklamasına yaptı

Merkel, Hıristiyan Sosyal Birlik CSU'nun federal hükumetin kurulmasında itibaren güven kaybettiğini belirterek bu güvenin kazanılması için çalışacağına söyledi.

Federal hükumetin kurulmasında uzun bir gayret sarf ettiklerini belirten Başbakan Angela Merkel, "Büyük koalisyon hükumetinin uzun görüşmeler netecisinde kurulması vatandaşlarda güvensizliğe neden oldu. Bavyera eyaletinde alınan sonuçlarından birinin da federal hükumetin kurulmasında yaşanan güvensizlik olmuştur. Başbakan olarak yeniden güven kazanılması için daha çok şeyler yapmalıyım" dedi. 

Yeniden güven kazanılması için Hıristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU'nun birkite çalışmaları gerektiğini de ifade eden Başbakan Angela Merkel, Bvyera'daki seçim sonuçlarının ekonomik veriler iyi olması, istihdamın sağlanmasının yeterli olmadığını de ifade eden Merkel, halkın beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Mehmet Koca
 

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