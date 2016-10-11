Avusturya'da yapılacak 23. Büyükler Dünya Karate Şampiyonası için son etap kamp çalışmalarını sürdüren Büyük Bayan Milli Takımı zirveye kilitlendi. Kocaeli Kartepe'de bulunan otelde kamp çalışmalarına devam eden Karate Milli Takımı, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor. Kamp programının ilk aşamasında artık sona geldiklerini ifade eden Milli Takım Teknik Direktörü İbrahim Erçin, şampiyona öncesi deniz seviyesine inerek son hazırlıklarını yapacaklarını belirtti. Antrenman programlarına kuvvet ve kondisyon ağırlıklı başladıklarını aktaran Erçin, "Kampın ortalarına doğru teknik antrenmanlarımıza başladık. Şu an her iki antrenman türünü de uyguluyoruz. Kuvvet ve kondisyonumuzu korurken öte yandan da tekniğimiz üzerine çalışıyoruz" dedi.

Deniz seviyesine inildiği zaman sadece taktik antrenmanlara odaklanılacağını belirten İbrahim Erçin, maça hazır bir şekilde Avusturya'ya gidileceğinin altını çizdi. Milli takıma yeni sporcuların katıldığını belirten teknik direktör, "Meltem Hocaoğlu yeniden takıma katılmasıyla Kumite Bayan Takımımız’ın iddiası arttı. Son Dünya Şampiyonası’nda elde ettiğimiz üçüncülükten daha iyi bir dereceyle Linz’den dönmek istiyoruz. Mayıs ayında Fransa'da yapılan Avrupa Şampiyonası bizim açımızdan çok iyi geçmişti. O dönem kısa bir zamanda hazırlanıp da Avrupa Şampiyonası'na katılmıştık. Şimdi uzun bir kamp dönemi geçirdik ve çok iyi hazırlandık. Yeni arkadaşlarımız takıma çok iyi ayak uydurdu. Hem bireysel kategorilerde hem de takım kumitede madalya hedefiyle tatamiye çıkacağız” diye konuştu.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) ülkeler bazında yaptığı başarı sıralamasında Türkiye’nin birinci olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "WKF genel sıralamasında, ülkelerin yıl içerisinde aldığı başarılara göre belirlenen puanlamada Türkiye şu an zirvede. Avusturya'ya da dünyanın zirvesinde gidiyoruz. Hedefimiz bu sıralamayı korumak ve bunun için gereken her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Milli Takım Baş Antrenörü Levent Aydemir, Avusturya'ya başarı hedefiyle gideceklerinin altını çizdi. Takımın genel durumu ve kamp programı hakkında açıklamalarda bulunan Aydemir, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Bir sonraki hafta deniz seviyesine ineceğiz. Orada motivasyon ve teknik ağırlıklı son çalışmalarımızı yapıp programımızı bitireceğiz. Sporcuların kendi kategorilerindeki rakiplerine göre taktikler geliştireceğiz. Takımımız tecrübeli sayılır. Aramıza yeni katılanlar var. Büşra Tosun'un ilk Dünya Şampiyonası olacak. Aynı şekilde Büşra Şeyda Turan'ın da ilk Büyükler Dünya Şampiyonası olacak. Serap Özçelik, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ise daha önce bu tecrübeyi yaşamış isimler. Önemli olan fiziksel hazırlığın yanında zihinsel olarak da hazır olmak. Bu nedenle tecrübenin çok önemi var. Birlik beraberlik içerisinde hem antrenmanlarda hem antrenman dışında paylaşımların çok olmasına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katada çok iyi bir durumda olduklarının altını çizen Milli Takım Kata Antrenörü Mehmet Güngel de, "Bay ferdi katada Mehmet Yakan daha önce katıldığı turnuvalara göre çok çok daha iyi durumda. Bu bize güven veriyor. Bayanlar ferdi katada Dilara Bozan olsun, takım katada Gizem Şahin, Dilara Bozan, Rabia Küsmüş ekibi olsun kızlarımızın durumu çok iyi. Kızlarımızdan kürsü bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.