Bayan voleybolcuların rakibi, THY

Büyükşehir Belediyespor zirveyi yakından ilgilendiren bu maçtan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde Cumartesi günü Burhan Felek Spor Salonu’nda THY’na konuk olacak olan Büyükşehir Belediyespor’un başarılı antrenörü Uğur Baysal, “Ligde en yakın takipçimiz ile önemli ve zor bir maç oynayacağız. Biz bu maçı da kazanarak galibiyet serimizi 15 maça çıkartmak istiyoruz” dedi.

Baysal müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, “Ligde çok iyi bir çıkış yakaladık ve şu anda ligde lider durumdayız. Ligde tek yenilgimizi 4. Haftada Bahçelievler Voleybol takımı karşısında aldık. 14 haftalık bir seri yakaladık. Şimdi hedefimiz evimizde mağlup ettiğimiz ve ligde en yakın takipçimiz olan THY’nı deplasmanda da mağlup ederek serimizi 15 maça çıkartmak. Oyuncularım sahada iyi işler yapıyorlar. Takım olarak çok iyiyiz. Biz bir üst ligi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Önemli olan sezon sonunda hedefe ulaşabilmek. Bunu başarabilmek için de çok çalışıyoruz. Her maça final gözüyle bakıyoruz. İstanbul deplasmanından da galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Hüseyin Tokmak