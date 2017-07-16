Diğer
Kategoriler

Bayanlar plaj voleybolunda Şampiyon Finlandiya

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın ikinci ayağı, bugün oynanan sıralama turu, yarı final, üçüncülük ve dördüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Şampiyon Finlandiya’dan Taru Lahti Liukkonen ile Anniina Parkkinen ikilisi oldu.

Bayanlar plaj voleybolunda Şampiyon Finlandiya

16 Temmuz 2017 21:46

Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Teleferik’in sponsorluğunda Kleopatra Plajı’nda oynanan 15 ülkeden toplam 23 takımın mücadele ettiği ve toplam 25.000 Euro para ödülünün dağıtıldığı turnuvada şampiyon, final müsabakasında Almanya’dan Kim Behrens ile Anni Schumacher ikilisini 22-24, 25-23 ve 15-12’lik setlerle 2-1 yenen Finlandiya’dan Taru Lahti Liukkonen ile Anniina Parkkinen ikilisi oldu.
İtalya’dan Marta Menegatti ile Rebecca Diane Perry çifti ise, Almanya’dan Sandra Ittlinger ile Teresa Mersmann ikilisini 21-19 ve 21-19’luk setlerle 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladılar.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Finlandiya’dan Taru Lahti Liukkonen ile Anniina Parkkinen ikilisine madalyalarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve Alanya Teleferik Genel Müdürü Muhtar Kurt, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti. İkincilikle bitiren Almanya’dan Kim Behrens ile Anni Schumacher ikilisine madalyalarını Teleferik Holding Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy, kupalarını ise Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur takdim etti. Üçüncülükle bitiren İtalya’dan Marta Menegatti ile Rebecca Diane Perry ikilisine ise, ödül ve madalyalarını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Süpervizörü Ruta Millere-Celmia takdim etti. Ödül töreninde, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Türkiye Voleybol Federasyonu’na ve Alanya Teleferik’e şükran plaketi sunarken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Teleferik Holding Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’a teşekkür plaketi sundu.

Erdal Anak 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!