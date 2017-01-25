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Bayanların cep telefonlarını çalan hırsız yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir gün arayla 3 ayrı bayanın çantasından cep telefonlarını çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Bayanların cep telefonlarını çalan hırsız yakalandı

25 Ocak 2017 13:19

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında müşteri olarak bulunan F.Y. (39) isimli kadının montunun cebindeki cep telefonu yankesicilik sureti ile çalındı. Aynı gün yine Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında müşteri olarak bulunan Z.B. (28) isimli kadının montunun cebinden cep telefonu çalındı. Bir gün sonra Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında bekleyen N.G. isimli kadının çantasından da yankesicilik sureti ile cep telefonu çalındı.

Cep telefonları çalınan kadınlar polise şikayette bulundular.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 3 kadının da cep telefonlarını 23 yaşındaki Ç.S.'nin çaldığını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Ç.S.'den çaldığı N.G. ve Z.B.'ye ait cep telefonları ele geçti ve sahiplerine iade edildi. F.Y.'nin cep telefonunu da tanımadığı bir kişiye 150 liraya sattığı ortaya çıktı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Ç.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: cep telefonu, hırsızlık, Samsun


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