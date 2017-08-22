Bayar ölümünün 31. yılında anıldı

Celal Bayar’ın Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey’de bulunan anıt mezarındaki anma törenine Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Bursa Valisi İzzettin Küçük, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Garnizon Komutanı Tevfik Kuş, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Celal Bayar’ın torunu Atilla Gürsoy’a protokol mensupları taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanlığı, valilik, garnizon, belediye çelenkleri sunulurken, Bayar ailesi de anıta çiçek bıraktı.

Törenin ardından Celal Bayar Kütüphanesi ve Bayar’ın doğduğu ev ziyaret edildi. Son olarak Umurbey Çarşı Camii’nde mevlit okutuldu.

Hurşit Topal