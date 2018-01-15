Bayat ekmekler yepyeni lezzetlere dönüştü

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulunda ‘Beslenme dostu okul’ projesi kapsamında düzenlenen ‘Bayat Ekmeklerden Yepyeni Lezzetlere’ isimli yarışmada jüri üyesi olan anaokulu öğrencileri annelerinin bayat ekmek kullanarak hazırladığı birbirinden güzel lezzetlere puan verdi. Defne Kocaman, Bekir Coşkun, Ela Menderes ve Irmak Kahyaoğlu’ndan oluşan minik jüri üyeleri, birinci gelebilmek için yarışan annelerin hazırladığı yiyecekleri tek tek tadarak hemen yanı başlarında bulunan diğer jüri üyesi büyükleri ile jüri üyeliğinin zevkini tattılar.

GELENEKSEL HALDE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENİYOR

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu Müdiresi Hicran Toprakçı, üçüncüsünü düzenledikleri ‘Bayat Ekmeklerden Yepyeni Lezzetlere’ isimli yarışma ile amaçlarının bayat ekmeklerin israfını önlemek ve bayat ekmeklerle harika yiyeceklerin yapılabileceğini göstermek ve okul öncesi eğitim gören çocukların bilinçlenmesi olduğunu ifade etti. Toprakçı, “Beslenme dostu okul projesi kapsamında düzenlediğimiz yarışma ile dengeli ve sağlıklı beslenme çalışmalarına önem vermekteyiz. Amacımız sadece yarıştırmak değil bilinçli bir gelecek nesil oluşturmaktır. Yapılan araştırmalarda ülkemizde günde bin 500 ton, yılda 550 bin ton ekmek israf edilmektedir. Bu israfın bedeli bir buçuk milyar liradır. Bakanlığımızın başlattığı ‘ekmeğini israf etme’ sloganından yola çıkarak başlattığımız ve geleneksel olarak sürdürmeyi hedeflediğimiz etkinliklerimizin farkındalık yapmasını diliyoruz” dedi.

“ÇOK DA GÜZEL BİR KONUYA İMZA ATMIŞLAR”

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün eşi Jüri Üyesi Bilge Akan Küçük; “Zübeyde Hanım Anaokulunun düzenlediği etkinlikte Halime Akari, Hilal Pamukoğlu ve Gürşen Aydın isimli arkadaşlarımla jüri üyesi olarak görev almak bizleri çok mutlu etti. Hakikaten hem öğrencilerimiz hem velilerimiz çok da güzel bir konuya imza atmışlar. Herkesin emeğine sağlık. Okul idaresini ve öğretmen arkadaşları kutluyorum” dedi.

JÜRİ ÜYELERİ BİRBİRİNDEN ÖZEL LEZZETLERİ PUANLADI

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün eşi Bilge Akan Küçük ile Halime Akari, Hilal Pamukoğlu ve Gürşen Aydın’dan oluşan jüri üyelerinin puanladığı yarışmada birinciliği 95 puanla Zeytin-1 sınıfı öğrencisi Tülay Elif Yağcı’nın annesi Sevil Yağcı tarafından yapılan ‘Tülay Elif’in Sürpriz Keki’ elde etti. Yarışmada ikinciliği 94 puanla Çilek sınıfından Mehmet Emir Palas ve Çilek-2 sınıfından Muhammet Efe Palas kardeşlerin annesi Pınar Palas tarafından hazırlanan ‘Efe ve Emir’in Lezzet Rüyası’ isimli tatlısı elde etti. Yarışmada üçüncülüğü ise 92 puanla Pamuk-1 sınıfından Gülce Çapkın’ın annesi Hayriye Çapkın tarafından hazırlanan ‘Gül Güzeli Gülce Tatlısı’ elde etti. Bayat ekmeklerin israfını önlemek ve bayat ekmeklerle harika yiyeceklerin yapılabileceğini göstermek ve okul öncesi eğitim gören çocukların bilinçlenmesi amacıyla yapılan etkinliğe veliler de büyük ilgi gösterdi.