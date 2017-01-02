AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanlığına atanan Berk Mersinli’ye yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde İstanbul Reina’daki terör saldırısının ardından CHP’nin eleştirilerine, “CHP’nin eski hastalıkları nüksediyor” diyen Baybatur, “Terör camide, okulda olsun bizim için fark etmiyor. Şucu bucu olması da önemli değil. CHP’nin eleştirileri kasıtlı ifadelerdir. Bu referandum sürecine giderken CHP mal bulmuş mağribi gibi davranıp ‘nasıl gererim, nasıl bu süreci sabote ederim, hepimizin ortak acısından nasıl rant devşiririm’ derdi içindedir” dedi.

"TERÖR TERÖRDÜR"

CHP’lilerin ‘Noel ile ilgili yapılan açıklamalar saldırıya zemin hazırladı’ yönündeki eleştirilerine yanıt veren AK Partili Baybatur, “İstanbul’da bir eğlence mekanında hain bir terör saldırısı oldu. Bunların içerisinde bizim kendi vatandaşlarımız olmakla beraber yabancılar da vardı. Yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz. Böyle bir şeyi zinhar kabul edemeyiz. İkincisi muhalefet partisinin ifade ettiği bir eğlence mekanının bu şekilde saldırıya uğraması, Noel’den dolayı bunun yapılması bu ülkede bizlerin de kabul etmediği bir husustur. Terör camide, okulda olsun bizim için fark etmiyor. Terör terördür. Terörü yapanın şucu bucu olması da önemli değil. Terörü yapmış olan insanlar, günahsız insanlara bu şekilde haince saldırması bizim için teröristtir. Dünya literatüründe de böyledir. Ha eğlence mekanı ha okula yapılmış hiç fark etmiyor bizim için. Bizim için hepsi aynıdır” diye konuştu.

‘MAL BULMUŞ MAĞRİBİ’ BENZETMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin bu şekilde ifadeler kullanmasının kasıtlı olduğunu kaydeden Baybatur şunları söyledi:

“Bundan önce de saldırılar oldu, İstanbul’da, Kayseri’de oldu, polisimize oldu, askerimize oldu, vatandaşlarımıza oldu. Bununla alakalı biz şundan dolayı bundan dolayı diyerek ayrım içine düşmedik. Bu tehlikeli bir ifadedir. CHP’nin eski hastalıkları, özellikle bu referandum sürecinin gündeme gelmesi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek başına iktidar şeklindeki gayretimizden sonra CHP’nin Anayasa komisyonundaki tavırlarını zaten görüyoruz. Padişahlara küfrediyorlar, DHKPC’lilerin marşlarını söylüyorlar. Grup başkanvekilleri milletvekillerine su fırlatıyor, hakaret ediyor, çok amiyane tabirle resmen sövüyor. Bu referandum sürecine giderken bu tip olaylardan dolayı, CHP mal bulmuş Mağribi gibi davranıp ‘nasıl gererim, nasıl bu süreci sabote ederim, hepimizin ortak acısından nasıl kendime bir rant devşiririm’ derdi içindedir. Noel’den dolayı, şundan dolayı, yaşam tarzından dolayı gibi kesinlikle alakası yok. Terör saldırıları bir süreden beridir ülkemizde hem askerimize, hem polisimize hem sivil vatandaşlarımıza yönelik ne yazık ki devam ediyor. İnşallah hükümetimizin dirayetiyle bunları da bertaraf edeceğiz. Eğlence mekanında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 78 milyon biriz. Bir vatandaşımızın dahi terör saldırısından dolayı zarar görmüş olması hepimizi derinden üzüyor. Bizim için ırkı, milliyeti, mezhebi, meşrebi önemli değil. Önemli olan bu milletin evladı olmasıdır, bu toprakların çocuğu olmasıdır.”

(Sadık Cangel / İHA)