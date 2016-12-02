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Bayburt kar altında

Bayburt’ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okulların öğleden sonra tatil edildiği bildirildi. Kentte merkeze bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bayburt kar altında

02 Aralık 2016 13:58

Kentte gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan il genelinde taşımalı eğitim yapan okulların kar yağışının etkisini artırması nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için seferber oldu. Kar yağışının devam etmesi ise karla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor.  

Beşir Kelleci


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