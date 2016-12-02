Kentte gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan il genelinde taşımalı eğitim yapan okulların kar yağışının etkisini artırması nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için seferber oldu. Kar yağışının devam etmesi ise karla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor.

Beşir Kelleci