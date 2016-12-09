Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, T.A. isimli şahsın elinde bulunan sikkeleri satmak için müşteri aradığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ihbarı değerlendiren ekipler, şahsın ikametinde ve iş yerinde alınan arama kararına istinaden arama yaptı. Ekipler, aramada T.A. ve M.Ç. isimli şahıslarda bulunan 11 adet sikkeyi ele geçirdi.

Sikkelerin, üzerlerinde haç resmi, Hz.İsa, Medusa ve Arap alfabeleri gibi figürlerin olduğu, 11.yüzyıl Bizans dönemi ile İslami Döneme ait olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili yakalanan T.A. ve M.Ç. isimli şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçundan işlem yapıldı.

Beşir Kelleci

