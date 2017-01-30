Kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Demirışık köyünün yolu bu sabah düşen çığ nedeniyle yaklaşık 4 saat kapalı kaldı. Köylülerin durumu İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Muammer Kobal, durumu öğrenir öğrenmez ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirterek, “Burası Demirışık köyü. Köydeki vatandaşlardan buraya çığ geldiğini öğrendik ve ekiplerimizi seferber ettik. Şu an burada çalışmalarımız sürüyor. 2-3 saat içerisine köyümüzün yolunu açacağız” dedi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Beşir Kelleci