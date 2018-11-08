Bayburt'ta çıkan kehribara Çinliler talip oldu

Köyde önemli bir kehribar taşı rezervi tespit edilmesine öncülük eden müteahhit Ünal Heytam Haşlak, Çinli iş adamı heyetinin madene gelerek inceleme yaptığını ve numune aldıklarını söyledi.

Bayburt'ta çıkan kehribarın Çin'den sertifikalı geçerlilik aldığını belirten Haşlak, “Bizim kehribarımız Çin'den geçerliliğini aldı. Duymuşlar bizim maden çıkardığımızı gelip buradan numune alıp gittiler. Taş analizini de yaptırdılar sağ olsunlar sertifikayı da bize getirdiler. Tekrar Çin'e döndüler gerekli araştırmaları yaptıktan sonra burada ne kadar kehribar varsa hepsini alacaklarını söylediler. Tek şartları bizden başkasına bir gram mal vermeyeceksin. Biz de bu konuda gelecek teklifi değerlendireceğiz. Olumlu bulursak anlaşmayı yapacağız.”

"Ortalama 500 bin ton kehribar var"

Şu ana kadar madende ortalama 500 bin ton kehribar olduğunu vurgulayan Haşlak, "Şu ana kadar bizim madende tespit ettiğimiz ortalama 500 bin ton kehribar olduğunu hesaplıyoruz. Açtığımız kuyulardan, karotlardan aldığımız bilgiler 40 metre kadar da derine ineceğiz ve 70 bin dekarda olan civarı incelediğiniz zaman 8 katman var bunlar bize bu veriyi veriyor. 500 bin ton diye ortalama bir hesap çıkardık. Çinlilerde bunun aylık ne kadar çıkarırsak onu alacaklarını söylediler. Yani ne çıkarsa alacaklar ama tek şartları bizden başkasına mal vermeyeceksin" diye konuştu.