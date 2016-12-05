Diğer
Kategoriler

Bayburt'ta FETÖ finansmanlarına darbe

Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


05 Aralık 2016 17:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Bayburt il yapılanmasına yönelik Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, Bayburt’ta görev yapan bazı sağlık çalışanları, öğretmen ve esnafların kamu kurum ve kuruluşlarından edindikleri kamu kaynağını, “Maddi Durumu İyi Olmayan Öğrencilere Yönelik Sosyal Destek Projesi” adı altında Fetullahçı Terör Örgütü'nü finanse etmek için kullandıkları, yapılan usulsüz ihalelerle kamu kaynağını terör örgütü ile iltisaklı esnaflara aktardıkları yönünde bilgiler elde edildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Bayburt merkezli 10 ilde emniyet tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol kararı ile 1 şüpheli savcılıktan, 1 şüpheli kolluktan serbest bırakıldı. FETÖ/PDY terör örgütünün Bayburt il yapılanmasında bulunan yönetici ve üye kadrolarının tümünün deşifresine yönelik çalışmalara devam ediliyor. 

Beşir Kelleci
BAYBURT 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç