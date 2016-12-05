Fetullahçı Terör Örgütü'nün Bayburt il yapılanmasına yönelik Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, Bayburt’ta görev yapan bazı sağlık çalışanları, öğretmen ve esnafların kamu kurum ve kuruluşlarından edindikleri kamu kaynağını, “Maddi Durumu İyi Olmayan Öğrencilere Yönelik Sosyal Destek Projesi” adı altında Fetullahçı Terör Örgütü'nü finanse etmek için kullandıkları, yapılan usulsüz ihalelerle kamu kaynağını terör örgütü ile iltisaklı esnaflara aktardıkları yönünde bilgiler elde edildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Bayburt merkezli 10 ilde emniyet tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol kararı ile 1 şüpheli savcılıktan, 1 şüpheli kolluktan serbest bırakıldı. FETÖ/PDY terör örgütünün Bayburt il yapılanmasında bulunan yönetici ve üye kadrolarının tümünün deşifresine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Beşir Kelleci

BAYBURT