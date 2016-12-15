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Bayburt’ta FETÖ/PDY operasyonu: 28 gözaltı

Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.


15 Aralık 2016 14:42

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, örgütün Bayburt Polis Okulu öğrenci yapılanması ve Bayburt Emniyet Müdürlüğü yapılanması içerisinde Polis Okulu sözde devre imamlığı, sınıf imamlığı, grup abiliği yaptığı ve FETÖ/PDY örgütüne eleman kazandırdığı, himmet topladığı, örgütsel toplantılara katıldığı iddia edilen şahıslara yönelik Bayburt merkezli toplam Ankara, Adana, Tokat, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Samsun, Denizli, Adıyaman, Van, Konya olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 komiser yardımcısı, 14 polis memuru, 1 emekli polis ve 6 şüpheli olmak üzere toplam 28 şahıs yakalandı. 3 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, şahıslardan bir kısmının, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında askere direnilmemesi ve asker tarafından silahlarının istenmesi halinde teslim edilmesi hususlarında talimat verildiği tespit edildiği, bahse konu şüpheliler hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon ile birlikte; 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bayburt genelinde gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan sayısı 355’ e, tutuklanan sayısı 140'a, adli kontrol kararı verilen şahıs sayısı ise 145'e ulaştı.

Beşir Kelleci
 

Etiketler: fetö


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