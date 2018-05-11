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Bayburt’ta FETÖ/PYD’den 4 kişi tutuklandı

Bayburt merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı.

Bayburtta FETÖ/PYDden 4 kişi tutuklandı

11 Mayıs 2018 20:21

Bayburt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya, Trabzon, Bursa, Yozgat, Ordu, Van ve Osmaniye'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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