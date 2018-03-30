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Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 7 ölü, 2 yaralı

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburtta iki araç menfez çukuruna düştü: 7 ölü, 2 yaralı

30 Mart 2018 01:27

Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. 

Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.

AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet müdür Sezayi Er ve diğer ilgililer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu 

 

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