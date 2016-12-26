Bayburt'ta dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle köy yollarında ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kentte 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde ise, kar nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından temizlenmeye çalışılırken, sadece Pazartesi günü açılan halk pazarında ise karlı ve soğuk hava nedeniyle esnafın çoğu tezgahları boş bıraktı. Pazar esnaflarından Kadir İşçan, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle pazara vatandaşın rağbet göstermediğini belirtti.

Beşir Kelleci

BAYBURT