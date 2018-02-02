Bayburt’ta şehir merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt Belediyesi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, kurdun vatandaşlara saldırma olasılığını göz önünde bulundurarak tedbir aldı. Daha sonra usulüne uygun bir şekilde herhangi bir zarar verilmeden alandan alınan kurt, Bayburt Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Kafese konularak hayvan barınağına götürülen ve veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan kurdun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce tekrar doğaya bırakılacağını bildiren Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak yaptığı açıklamada, “Belediyemizin ihbar hatlarına gelen telefon şikâyetleriyle bu konuya vakıf olduk. Kaleardı Mahallesi mevkiinde Şehit Osman Kooperatifileri civarında gündüz ve gece görüldüğünün şikâyetini aldık. Biz de ekiplerimizle bir yer tespiti yapıp doğruluğuna baktık ve gece gündüz ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonucunda sokak hayvanlarını yakalama tekniği ile bayıltarak bu kurdu bulunduğu mevkiden aldık ve geçici hayvan barınağımıza getirdik. Sağlığı gayet yerinde, her hangi bir şekilde yarası beresi söz konusu değil. Bununla ilgili Milli Parklar İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde tekrar kendileri ile birlikte doğal yaşamına salı vereceğiz" diye konuştu.