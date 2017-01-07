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Bayburt'ta trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bayburtta trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

07 Ocak 2017 22:54
Bayburt'ta trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kışla Kavşağı’nda kaza yaparak takla atan araçtan kurtulmaya çalışan tır manevra yaptı. O esnada tırı sollamaya çalışan 61 TK 492 plakalı araç ise kendisini kurtaramayarak tırın altına sıkıştı. Kazada ilk belirlemelere göre M A. ve H.Ç. olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan N.S., A.S., E.S. ve S.A. adlı şahıslar ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen 112, AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları esnasında polis ekiplerince yol iki istikamette trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından ölenlerin ve yaralananların yakınları hastanelere akın etti.
Öte yandan kaza anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Beşir Kelleci

Etiketler: 3 ölü, 4 yaralı, Bayburt, trafik kazası


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