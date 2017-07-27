Baydemir’den HDP’li Sarıyıldız ve Hezer ile ilgili açıklama

HDP’li bazı milletvekillerinin geçtiğimiz gün başladığı eylem bugün de devam etti. Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkında devam eden eylemde bir konuşma yapan HDP Sözcüsü Baydemir, “Eğer ki demokrasiyi savunmak suçsa demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. İnsan haklarını savunmak suçsa insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bugün muhtemelen Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer vekillerimizin milletvekilliklerinin düşürülmesi oylanacak” dedi.

Açıklamanın ardından vekiller, parkın içinde volta attı. HDP’lilerin eylem yaptığı parkın etrafında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların alana girişine izin vermedi.

Aydın Yorat