Bayer Leverkusen Bayern Münih şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! Leverkusen Bayern Münih İdman tv canlı izle

Almanya Bundesliga'da bu akşam Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ile karşılaşacak. Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Bayern Leverkusen 28 puanla 4. sırada yer alırken ise Bayern Münih 41 puanla liderliğini koruyor. Peki Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı idman tv canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşmayı idman tv canlı olarak yayınlayacak ve bu haberimizden maç başlar başlamaz canlı olarak izleyebileceksiniz.

Almanya'da Bayern Münih sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet alırken, sadece bir kez mağlubiyet yüzü gördü. Deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanan Münih, 1 beraberlik ve iki mağlubiyet alarak etkili bir performans ortaya koyuyor. Toplam oynanan 17 karşılaşmada 37 gol atan Münih kalesinde 11 gol gördü ve şuan ligde en az gol yiyen takım konumunda. Bayern Leverkusen sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Henüz sahasında yenilmeyen Leverkusen evinde oynadığı karşılaşmalarda toplam 8 gol yedi.

Bayer Leverkusen Bayern Münih Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.