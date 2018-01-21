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Bayern Munich Werder Bremen şifresiz canlı izle idman tv, Munich Bremen kaç kaç ?

Almanya Bundesliga'da 19.hafta karşılaşmasında Bayern Munich kendi sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olması beklenen maçı donmadan kesintisiz bir şekilde şifresiz canlı olarak izleme olanağına sahip olabilirsiniz. İşte Bayern Munich Werder Bremen maçı canlı izleme bilgileri.

Bayern Munich Werder Bremen şifresiz canlı izle idman tv, Munich Bremen kaç kaç ?

21 Ocak 2018 16:57

Bayern Munich Werder Bremen maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya Bundesliga'da zirve yarışı içerisinde olan Munich ve ligin alt sıralarında yer alan Bremen karşılaşacak. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 14 galibiyet,2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 44 puanla lider sırada bulunan Alman devi Bayern Munich, son 18 haftada3 galibiyet,7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 16 puanla 16.sırada bulunan Werder Bremen ile karşılaşacak. Bu akşam 17.30’da başlayacak karşılaşmayı idman tv üzerinden ve aynı zamandan bu haberimiz'den canlı olarak izleyebileceksiniz. İşte Bayern Munich Werder Bremen maçı ile ilgili canlı yayın bilgileri...

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