Bayern Münih Beşiktaş Canlı İzle TRT 1,Az Tv İdman Tv ! Bayern Beşiktaş CANLI Skor

Bayern Munih-Beşiktaş şifresiz canlı izle ! Bayern Munih-Beşiktaş karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Bayern Munih-Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. Futbolseverler Bayern Munih-Beşiktaş şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Bayern Munih-Beşiktaş maçı canlı izleme yolları. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen temsilcimiz Beşiktaş, Son 16 Turu'nda köklü Alman devi Bayern Munih ile karşılaşıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı ve grubunu 14 puan ile liderlikle tamamladı. Köklü Alman temsilcisi Bayern Münih ise B Grubu'nda oynadığı son 6 karşılaşma sonucunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan ile grubunu Fransız ekibi PSG'nin ardından ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Çift maç usulü eleminasyon sistemine göre oyananacak olan karşılaşmalarda Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak. Bayern Munih Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Bayern Munih-Beşiktaş Maçı canlı izleme yolları ve şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte mücadele ile ilgili bütün ayrıntılar ve maçı canlı izleme imkanı bu haberimizde yer alıyor...

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Bayern Münih B eşiktaş maçını Ovidiu Hategan yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Fussball Arena'da 20 Şubat Salı günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Ovidiu Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ile Sebastian Gheorghe yapacak. Radu Ghinguleac'ın 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Istvan Kovacs ve Sebastian Coltescu olacak.

Beşiktaş Almanya’da

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maç için özel uçakla Almanya'nın Münih kentine ulaştı.

Siyah-beyazlıları Münih’te çok sayıda taraftar sevgi tezahüratları ile karşıladı. Başkan Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Üye Metin Albayrak, Kartal Yuvalarından Sorumlu Üye Hüseyin Mican ve Transfer Komitesi Üyesi Emre Kocadağ da kafile ile birlikte Almanya’ya gitti.

Siyah-beyazlılar, Bayern Münih maçı öncesi son çalışmasını bu akşam saat 21.30’da maçın oynanacağı Allianz Arena’da gerçekleştirecek. Antrenmandan önce saat 21.00’de Teknik Direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in 22 futbolcuyu dahil ettiği Bayern Münih maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin."

