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Bayern Münih Devler Ligi'nde avantajı aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla’yı 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih Devler Liginde avantajı aldı

03 Nisan 2018 23:56

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final’de ilk maçlar bugün oynandı. Deplasmanda Sevilla ile karşılaşan Bayern Münih, geriden geldiği maçta İspanyol ekibini 2-1 mağlup ederek avantajı kaptı.

Sevilla karşılaşmanın 32. dakikasında Pablo Sarabia ile öne geçerken, İspanyol kulübün üstünlüğü 5 dakika sürdü. 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi.

Mücadelenin 68. dakikasında ise Thiago Alcantara ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve mücadelenin de skorunu belirledi. Karşılaşma Bayern Münih’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.  

 

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