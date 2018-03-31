Diğer
Kategoriler

Bayern Münih Dortmund Canlı Skor, Bayern Münih Dortmund kaç kaç

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı skor. Bayern Münih evinde Borussia Dortmun'u ağırlıyor. Almanya Bundesliga'da 28. haftada Bayern Münih, Dortmund'u galip ederek aradaki puan farkını açmak istiyor. Peki Bayern Münih Dortmund karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Bayern Münih Dortmund Canlı Skor, Bayern Münih Dortmund kaç kaç

31 Mart 2018 20:25

CANLI SKOR

Bayern Münih:5 Borussia Dortmund:0

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı skor. Almanya'nın en büyük maçında Bayern Münih evinde Borussia Dortmun'u ağırlıyor. Almanya Bundesliga'da 28. haftada Bayern Münih, Dortmund'u galip ederek arada ki puan farkını açmak istiyor. . Bayern Münih, farkla önde götürdüğü ligde bu akşam Dortmund karşısında 3 puana uzanabilirse şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Peki Bayern Münih Dortmund karşılaşmasını şifresiz nasıl izleyebilirim? Sizler için Bayern Münih Dortmund,maçını derledik. İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

31 Mart Cumartesi günü saat 19:30'da Allianz Arena'da oynanacak mücadelede Bastian Dankert düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı skorunu burada bulabilirsiniz....

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç