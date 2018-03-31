Bayern Münih Dortmund Canlı Skor, Bayern Münih Dortmund kaç kaç

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Bayern Münih:5 Borussia Dortmund:0

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı skor. Almanya'nın en büyük maçında Bayern Münih evinde Borussia Dortmun'u ağırlıyor. Almanya Bundesliga'da 28. haftada Bayern Münih, Dortmund'u galip ederek arada ki puan farkını açmak istiyor. . Bayern Münih, farkla önde götürdüğü ligde bu akşam Dortmund karşısında 3 puana uzanabilirse şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Peki Bayern Münih Dortmund karşılaşmasını şifresiz nasıl izleyebilirim? Sizler için Bayern Münih Dortmund,maçını derledik. İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

31 Mart Cumartesi günü saat 19:30'da Allianz Arena'da oynanacak mücadelede Bastian Dankert düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı skorunu burada bulabilirsiniz....